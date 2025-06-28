Ремонт автомобиля обернулся для мастера из Коми уголовным делом

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Суд учел чистосердечное признание и назначил штраф 50 тысяч рублей. В Княжпогостском районе завершилось рассмотрение необычного уголовного дела.

По информации, предоставленной пресс-службой судов Коми, житель Синдора без разрешения владельца решил отогнать автомобиль, в котором его попросили провести некоторые ремонтные работы. Это уже расценивается как незаконное действие, а именно, угон.

Но и сама поездка пошла не по плану - мужчина потерял контроль над транспортным средством и врезался сразу в несколько машин, стоявших на парковке возле жилого дома. После аварии он не вызвал сотрудников ГАИ, а просто покинул место происшествия.