Ремонт автомобиля обернулся для мастера из Коми уголовным делом
- 09:55 28 июня
- Татьяна Павлова
Суд учел чистосердечное признание и назначил штраф 50 тысяч рублей.
В Княжпогостском районе завершилось рассмотрение необычного уголовного дела.
По информации, предоставленной пресс-службой судов Коми, житель Синдора без разрешения владельца решил отогнать автомобиль, в котором его попросили провести некоторые ремонтные работы. Это уже расценивается как незаконное действие, а именно, угон.
Но и сама поездка пошла не по плану - мужчина потерял контроль над транспортным средством и врезался сразу в несколько машин, стоявших на парковке возле жилого дома. После аварии он не вызвал сотрудников ГАИ, а просто покинул место происшествия.
В ходе следствия и судебного заседания синдорец полностью признал вину и раскаялся в содеянном.
Учитывая отсутствие проблем с законом, официальное трудоустройство и положительные характеристики, районный служитель Фемиды назначил минимальное наказание - штраф 50 тысяч рублей по статье 166 УК РФ (угон).
Решение суда пока ожидает вступления в силу.