В Коми до конца 2025 года создадут еще три ООПТ для защиты геологических памятников

В рамках национального проекта "Экологическое благополучие" до 2030 года в регионе планируется организация восьми новых особо охраняемых природных территорий.

В Минприроды отметили, что для формирования полноценной сети ООПТ и устранения пробелов в существующей региональной системе, в 2022 году предложили учредить 26 ООПТ, в том числе 23 заказника и 3 памятника. Сейчас уже создано 15 заповедных зон.

Добавим, что в 2025 году планируется возведение еще трех ООП. Они расположатся на территории Ухты.

В частности, учредят государственный природный заказник республиканского значения "Очьпарма". Его создание необходимо для защиты ландшафтов наиболее возвышенных участков Тимана (Тиманский кряж – протяженная возвышенность, тянущаяся от Чешской губы Баренцева моря на юго-восток к истокам реки Вычегды), которые характеризуются выходами метаморфических пород.

Второй геологический памятник природы республиканского значения "Риф Седью" создадут для сохранения уникального природного геологического комплекса, обладающего научной и образовательной ценностью, как образец девонских рифовых формирований. Скалы Седъю, расположенные в окрестностях Ухты, представляют собой уникальные обнажения рифогенных известняков верхнего девона. Их возраст оценивается в 360-380 миллионов лет.

Еще одним геологическим памятником природы республиканского значения станет "Обнажение Доманик". Его цель – сохранение природного геологического комплекса, имеющего научное и познавательное значение как геологического эталона отложений доманиковой свиты на ручье Доманик вблизи Ухты.