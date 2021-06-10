Замминистра спорта Коми отстранили от должности: его подозревают в коррупции

Прокуратура Коми провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в Министерстве физической культуры и спорта Республики Коми и выявила нарушения.

В деятельности руководителей регионального министерства выявлены нарушения антикоррупционного законодательства: неисполнение обязанности по своевременному предоставлению и предоставлению полных и достоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

урегулированию конфликтных ситуаций при выполнении государственных функций, а также несоблюдение запрета на управление хозяйствующим субъектом.

Прокурор Республики Коми внес на имя Владимира Уйба представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции, выявленных в деятельности указанного министерства. На его основании инициированы соответствующие проверки, на период которых заместитель министра физической культуры и спорта республики отстранен от исполнения полномочий.

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