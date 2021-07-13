Заглянули за забор: как сейчас выглядит площадка «под часами» в Сыктывкаре

13 июня журналисты портала PG11.ru заметили, что зеленый забор, закрывающий от горожан площадку «под часами» отодвинули. Им удалось заглянуть внутрь и узнать, как обстоят дела с благоустройством этого объекта.

Площадка выглядит почти готовой. Плитку положили, скамейки поставили, клумбы укрепили. Единственное, что не позволяет этой площадке открыться - отсутствие малых архитектурных форм. По словам администрации Сыктывкара, у подрядчика возникли с ними проблемы. Из-за этого открытие площадки до сих пор не состоялось.