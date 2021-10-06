Врачи предупредили об опасности влажных салфеток

Врач-терапевт Татьяна Романенко заявила, что неправильное использование влажных салфеток может нанести вред организму. Например, они могут привести к заболеваниям кожи и ослаблению иммунитета, пишут “РИА Новости”.

Все дело в том, что антибактериальные салфетки содержат вещества, уничтожающие полезную микрофлору. Из-за этого кожа становится тонкой, появляются ссадины и трещины. Все это приводит к ослаблению иммунитета и снижению устойчивости к вирусам.

"Используем только тогда, когда нет возможности помыть руки", —порекомендовала врач.

Также эксперт отметила, что салфетки нужно использовать по назначению. Ведь, например, салфетки для технических поверхностей могут спровоцировать аллергическую реакцию, раздражение на коже и даже повлиять на репродуктивную функцию.

По словам Татьяны Романенко, также важно следить за сроком годности салфеток и использовать их только в том случае, если нет возможности полноценно помыть руки.