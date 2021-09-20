Врач рассказала, в какое время лучше всего пить кофе

Врач рассказала, в какое время лучше всего пить кофе20 сентября 2021
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Как оказалось, многие любители напитка совершают ошибку
Ирина Лизун, врач-диетолог и нутрициолог, рассказала, когда лучше пить кофе. Подробности публикуют “РИА Новости”.
По словам специалиста, кофе можно употреблять либо с едой, либо после нее. Иначе вы можете навредить своему желудку.
"Кофе стимулирует выработку соляной кислоты. Если пить кофе натощак, то начнется выработка желудочного сока, чтобы переваривать пищу, а пищи нет. У людей с проблемами желудочно-кишечного тракта, у людей, которые склонны к повышенной кислотности желудка, особенно с гастритом, это может вызывать боль, дискомфорт, изжогу", – предупредила Лизун.
Если вы предпочитаете пить кофе днем, то помните, что напиток не должен заменять вам обед.
"Кофе может быть вариантом перекуса, если выбирать, например, между ним и булкой. Мы притупим голод, получим жиры. Но основной прием пищи должен быть сбалансированным – с белками, жирами, углеводами и витаминами", – уверена Ирина Лизун.
Некоторых людей кофе заметно бодрит, поэтому его не стоит пить по вечерам тем, кто испытывает проблемы со сном, добавила она.
"Кофе обладает стимулирующим действием, поэтому его не рекомендуется употреблять за три-четыре часа до сна. Для людей тревожных, с нарушениями сна кофе – только утренний вариант", – заключила врач в интервью радио Sputnik.
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20 сентября 2021, 07:30
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