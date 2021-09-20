Врач рассказала, в какое время лучше всего пить кофе

Ирина Лизун, врач-диетолог и нутрициолог, рассказала, когда лучше пить кофе. Подробности публикуют “РИА Новости”.

По словам специалиста, кофе можно употреблять либо с едой, либо после нее. Иначе вы можете навредить своему желудку.

"Кофе стимулирует выработку соляной кислоты. Если пить кофе натощак, то начнется выработка желудочного сока, чтобы переваривать пищу, а пищи нет. У людей с проблемами желудочно-кишечного тракта, у людей, которые склонны к повышенной кислотности желудка, особенно с гастритом, это может вызывать боль, дискомфорт, изжогу", – предупредила Лизун.

Если вы предпочитаете пить кофе днем, то помните, что напиток не должен заменять вам обед.

"Кофе может быть вариантом перекуса, если выбирать, например, между ним и булкой. Мы притупим голод, получим жиры. Но основной прием пищи должен быть сбалансированным – с белками, жирами, углеводами и витаминами", – уверена Ирина Лизун.

Некоторых людей кофе заметно бодрит, поэтому его не стоит пить по вечерам тем, кто испытывает проблемы со сном, добавила она.