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В Воркуте ушел из жизни последний участник Великой Отечественной войны

В Воркуте ушел из жизни последний участник Великой Отечественной войны

26 июня 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
В Воркуте ушел из жизни последний участник Великой Отечественной войны Фото из архива PG11.ru
Ветеран скончался на 90-м году жизни

23 июня на 90-м году жизни скончался Полиевкт Александрович Быстров – последний житель Воркуты, имеющий статус участника Великой Отечественной войны (участник боевых действий), пишет пресс-служба мэрии заполярного города. 

Глава города Ярослав Шапошников и председатель горсовета Игорь Сенча от лица муниципалитета и местного депутатского корпуса выражают искренние соболезнования родным и близким героя.

Они с сожалением отметили, что нынешнее поколение ‒ последнее, которое видит участников и свидетелей тех страшных лет, чьим мужеством и доблестью проложена дорога к свободе и мирной жизни, от того горечь утрат становится особенно острой.

Жизнь Полиевкта Александровича – яркий пример беззаветного служения Родине, верности своему делу и долгу, мужеству и воинской доблести. Вечный огонь Победы и память о героях навсегда останется в сердцах молодого поколения, которому посчастливилось узнать о войне из уроков истории, книг, фильмов и рассказов тех, кто прошел через ужас военных лет.

Полиевкт Быстров родился 1 октября 1931 года. В годы Великой Отечественной войны трудился в тылу, принимал участие в боевых операциях. За заслуги перед Отечеством награжден медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 г.г.», медалью Г.К. Жукова, благодарственным письмом И.В. Сталина, юбилейными медалями. Более 50 лет трудился на воркутинской ТЭЦ-1.

Вечная память ветерану Великой Отечественной войны.

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