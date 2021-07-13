В Сыктывкаре строят новый скейт-парк

В Сыктывкаре начали строительство скейт-парка в Кировском парке. Журналисты портала PG11.ru узнали, когда стоит ожидать его открытие.

Рабочие сообщили, что им поставили задачу закончить строительство за два-три дня. Так что уже совсем скоро можно ожидать его открытие.



Напомним, что скейт-парк в Кировском парке пытаются открыть уже около двух лет. Предыдущий комплекс убрали из-за того, что он не соответствовал ГОСТу. Мы сделали подробное расследование на эту тему, вы можете прочитать его здесь.