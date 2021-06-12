В Сыктывкаре открыли памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльском АЭС

В Сыктывкаре открыли памятник участникам ликвидации катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции.





Событие приурочено к 35-летию со дня трагической катастрофы на Чернобыльской АЭС, которая по своим масштабам стала самой крупной техногенной катастрофой ХХ века, затронувшей судьбы миллионов людей.



Памятник установлен в сквере по улице Чернова вблизи школы номер 1. В мероприятии приняли участие мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова, председатель городского Совета Анна Дю, министр труда, занятости и соцзащиты Екатерина Грибкова, депутаты Государственного Совета Республики Коми, руководитель общественного движения «Чернобыль» Елена Куприянова, ликвидаторы и горожане.



Открыли памятник Наталья Хозяинова и ликвидатор, генерал-майор Анатолий Иванов. После этого состоялось возложение цветов.

Изначально камень высотой в полтора метра и весом в несколько тонн был установлен в этом сквере активистами в 2009 году, прикрепленная к нему табличка гласила: «Здесь будет установлен памятник пострадавшим от Чернобыльской и других техногенных катастроф».



В 2016 году, в преддверии Международного дня памяти жертв радиационных аварий и катастроф и 30-летия трагических событий на Чернобыльской АЭС, Совет города Сыктывкара и общественное движение «Чернобыль» провели общегородской конкурс по разработке эскизного проекта оформления мемориального камня. На конкурс поступило более 40 работ от профессиональных скульпторов, художников и архитекторов, студентов высших учебных заведений и учащихся художественных школ города.



По итогам конкурса победителем стал Степан Сердитов - студент кафедры дизайна Сыктывкарского госуниверситета им. Питирима Сорокина. Его проект олицетворяет разрушающую силу ядерной катастрофы и ужасающие ее последствия.





В связи с подготовкой к юбилейному Международному дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф администрация МО ГО «Сыктывкар» изыскала спонсорские средства (ООО «ТетрастройКоми») на реконструкцию мемориального камня в соответствии с вышеуказанным эскизом.



Кроме этого, в настоящий момент рассматриваются вопрос о благоустройстве сквера в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».