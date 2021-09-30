В Сыктывкаре на пяти перекрестках установят дополнительные секции светофора. Секция с совмещенной фазой бело-лунного света будет информировать водителей о том, что нужно пропустить пешеходов, у которых тоже горит зеленый свет, передает мэрия Сыктывкара. Решение по установке было принято первым вице-мэром города Александром Можеговым совместно с ГИБДД по Сыктывкару.

МКП «Дорожное хозяйство» закупило 23 секции бело-лунного светофора. Их установят на наиболее проблемных перекрестках города с высоким уровнем аварийности в темное время суток:

улица Карла Маркса – улица Орджоникидзе

Октябрьский проспект – улица Печорская

проспект Бумажников – улица Славы

улица Малышева – Октябрьский проспект

улица Морозова – Сысольское шоссе

Также новая секция уже работает на перекрестке улиц Карла Маркса и Орджоникидзе. По словам Александра Можегова, нововведение дополнительно информирует водителей автомобилей о движении пешеходов и повысит безопасность пешеходов при движении по пешеходному переходу.