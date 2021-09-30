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В России ужесточили отбор в армию по призыву

В России ужесточили отбор в армию по призыву

30 сентября 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
В России ужесточили отбор в армию по призыву Фото из архива PG11.ru
Это отразится на общем показателе годности

В Вооруженных силах РФ повышены требования к здоровью граждан, призываемых на военную службу, сообщил журналистам замначальника Главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны РФ Виталий Черкашин. Об этом сообщают "РИА Новости".

По его словам, в целях повышения качества медицинского освидетельствования были внесены изменения в положения о военно-врачебной экспертизе.

- Ограничения по состоянию здоровья применяются к гражданам, имеющим риск внезапной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, а также в отношении граждан после перенесенного туберкулёза, - сказал подполковник медицинской службы.

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Комментарии 1

47 минут назад Знаток
Каждый год одно и тоже ничего не менялось и сейчас не измениться.А самое интересное,даже на фото видно что там парни седят в одежде,это уже когда они всех врачей прошли.А до этого куча босых ребят без носков в холодном помещении 3х3 коридоре передают друг другу гребок,а потом удевляемся какого хера ноги воняют Кто в ботинках кто босой.А то что у стоматолога иногда одними и теми же инструментами лезут то в один рот слдуйщий заходит и к нему лезут,перчатки не меняют,а как хомят.Моя оценка 10.10.10 советую всем.
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