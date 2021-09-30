В России ужесточили отбор в армию по призыву

Это отразится на общем показателе годности
В России ужесточили отбор в армию по призыву30 сентября 2021
Фото из архива PG11.ru
В Вооруженных силах РФ повышены требования к здоровью граждан, призываемых на военную службу, сообщил журналистам замначальника Главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны РФ Виталий Черкашин. Об этом сообщают "РИА Новости".
По его словам, в целях повышения качества медицинского освидетельствования были внесены изменения в положения о военно-врачебной экспертизе.
- Ограничения по состоянию здоровья применяются к гражданам, имеющим риск внезапной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, а также в отношении граждан после перенесенного туберкулёза, - сказал подполковник медицинской службы.
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30 сентября 2021, 17:16
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