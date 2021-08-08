В ПФР рассказали о праве некоторых россиян на досрочную пенсию

Пенсионный фонд России (ПФР) поздравил работников строительной отрасли с профессиональным праздником и напомнил им о праве на досрочную пенсию. Об этом сообщают «РИА Новости».

- Действующим пенсионным законодательством для работников строительных профессий предоставлено право досрочного назначения страховой пенсии по старости. К таким профессиям относятся: мастера строительных и монтажных работ, а также производители работ, занятые на строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, реставрации и ремонте зданий, – говорится в сообщении управления ПФР по Кемеровской области.

Основным условием для получения досрочной пенсии является документально подтвержденная постоянная занятость на объектах строительства.

Такая выплата назначается мужчинам после 55 лет и женщинам после 50 лет, если они трудились не менее 12,5 лет и 10 лет на указанных работах, а также имеют не менее 25 и 20 лет общего трудового стажа.