В мэрии рассказали, сколько в Сыктывкаре пешеходных переходов

Узнайте, где установят новые
В мэрии рассказали, сколько в Сыктывкаре пешеходных переходов30 сентября 2021
Фото из архива PG11.ru
В администрации рассказали, сколько всего пешеходных переходов в Сыктывкаре.
По информации, имеющейся в администрации Сыктывкара, на сегодня в городе 251 регулируемый и 314 нерегулируемых пешеходных переходов.
В 2021 году в городе не установили и не демонтировали ни одного пешеходного перехода. В октябре запланировано обустройство пешеходного перехода в районе дома № 172 по улице Морозова.
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30 сентября 2021, 17:22
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