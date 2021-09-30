В мэрии рассказали, сколько в Сыктывкаре пешеходных переходов

В администрации рассказали, сколько всего пешеходных переходов в Сыктывкаре.

По информации, имеющейся в администрации Сыктывкара, на сегодня в городе 251 регулируемый и 314 нерегулируемых пешеходных переходов.

В 2021 году в городе не установили и не демонтировали ни одного пешеходного перехода. В октябре запланировано обустройство пешеходного перехода в районе дома № 172 по улице Морозова.