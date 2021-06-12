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В Коми за неделю от клещей пострадало 264 человека

В Коми за неделю от клещей пострадало 264 человека

12 июня 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
В Коми за неделю от клещей пострадало 264 человека Фото из архива PG11.ru
Узнайте, как защитить себя

По данным оперативного еженедельного мониторинга Управления Роспотребнадзора по Республике Коми за период с 04.06. по 10.06.2020. за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 264 человека, в том числе детей - 43. Всего с начала сезона в медицинские учреждения обратилось 2305 пострадавших от укусов клещей, в том числе детей – 402.

В лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» за неделю было проведено 110 исследований, из них в 4 обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита, в 4 - возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.

Управление Роспотребнадзора по Республике Коми напоминает жителям региона о важности профилактики клещевого вирусного энцефалита:

  • Помимо клещевого вирусного энцефалита, к инфекциям, передающимся иксодовыми клещами, относятся: иксодовые клещевые боррелиозы (далее - ИКБ), гранулоцитарный анаплазмоз человека (далее - ГАЧ), моноцитарный эрлихиоз человека (далее - МЭЧ), лихорадка Ку и другие инфекции. Из перечисленных инфекционных заболеваний только против КВЭ имеется эффективная вакцина.
  • Одним из важнейших методов неспецифической профилактики клещевых инфекций остается индивидуальная защита, в том числе ношение защитной одежды, самостоятельные и взаимные осмотры.
  • Кроме этого, следует использовать такие средства защиты, как репеллентные и акарицидные препараты, отпугивающие и убивающие клещей, которые выпускаются в виде специальных карандашей, аэрозолей. Использовать средства необходимо строго в соответствии с инструкцией по применению.
  • Принести в дом клеща на своей шерсти могут и домашние животные, и чтобы этого избежать, нужно осматривать своих питомцев. Не следует заносить в помещение и свежие сорванные растения и другие предметы, на которых могут оказаться клещи.
  • В случае присасывания клеща, необходимо обратиться в лечебное учреждение для снятия клеща и доставки его в лабораторию вирусных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» для проведения исследования на наличие возбудителей клещевых инфекций.

 

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