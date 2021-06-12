В Коми за неделю от клещей пострадало 264 человека

По данным оперативного еженедельного мониторинга Управления Роспотребнадзора по Республике Коми за период с 04.06. по 10.06.2020. за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 264 человека, в том числе детей - 43. Всего с начала сезона в медицинские учреждения обратилось 2305 пострадавших от укусов клещей, в том числе детей – 402.

В лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» за неделю было проведено 110 исследований, из них в 4 обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита, в 4 - возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.

Управление Роспотребнадзора по Республике Коми напоминает жителям региона о важности профилактики клещевого вирусного энцефалита: