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В Госдуму внесли закон о повышающем коэффициенте для транспортного налога

В Госдуму внесли закон о повышающем коэффициенте для транспортного налога

07 августа 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
В Госдуму внесли закон о повышающем коэффициенте для транспортного налога Фото с сайта pixabay.com
К этому побуждает рост цен на авто

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, предполагающий повышение порога стоимости облагаемых «налогом на роскошь» автомобилей с 3 до 4 млн рублей. Об этом «Автоновости дня» узнали из электронной базы нижней палаты парламента.

Напомним, правила начисления так называемого «налога на роскошь» не менялись с момента его появления в 2014 году. Для машин стоимостью от 3 до 5 млн рублей он представляет собой транспортный налог с коэффициентом 1,5, при этом на машины возрастом 1-2 года этот коэффициент снижен до 1,3, а возрастом 2-3 года — до 1,1. Двойной транспортный налог начисляется владельцам автомобилей стоимостью от 5 до 10 млн рублей и возрастом до 5 лет. Тройным налогом облагаются машины с ценой от 10 до 15 млн рублей и возрастом 10-20 лет.

По словам авторов инициативы, цены на автомобили значительно выросли, и действующие сегодня коэффициенты могут привести к тому, что машины, для которых применялся повышающий коэффициент 1,1 (со средней стоимостью от 3 до 5 млн рублей) могут перейти в другую ценовую группу, что кратно увеличит налоговую нагрузку на их владельцев.

Более того, добавили депутаты, за 3 миллиона «уже не купить» роскошный автомобиль – сейчас столько стоит качественный семейный внедорожник иностранной марки. Соответственно, они считают необходимым внести поправки в Налоговый кодекс и сделать так, чтобы коэффициент 1,1 применялся для автомобилей средней стоимостью от 4 до 7 млн рублей, коэффициент 2 – для автомобилей средней стоимостью от 7 до 15 млн рублей, а 3 – при средней стоимости от 15 до 22 млн рублей, а также 22 млн рублей.

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Авто Деньги Закон

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