Помощник пекаря - до 31 000 рублей до вычета налогов

В один из крупнейших гипермаркетов федеральной розничной сети требуется сотрудник, полная занятость, опыт работы необязателен.

В обязанности входит:

- фасовать, упаковывать, маркировать продукцию

- готовить сырье и полуфабрикаты для производства

- выкладывать готовую продукцию на витрину

- проводить санитарную обработку

- отслеживать сроки реализации продукции

Требования к кандидату:

среднее образование, трудолюбие, аккуратность, исполнительность.

Условия:

- компания оформляет медицинскую книжку за свой счет

- вкусные обеды за счет работодателя,

- зарплата по договору плюс 15% к часовой ставке за первый месяц работы

- ежемесячные премии по результатам работы

- дополнительная скидка для сотрудников в магазинах сети

- бесплатная униформа

- внутрикорпоративное обучение

- корпоративные мероприятия, подарки для сотрудников и их детей на праздники,

бесплатная медицинская страховка

Ремонтник деревянных поддонов - от 45 000 рублей на руки

Крупнейший производитель и поставщик деревянной тapы в России приглашает в штат сотрудников на полную занятость, опыт работы не требуется, компания всему научит.

Работа вахтой, график: 15/15, 30/30. Место работы: Ленинградская область, Всеволожский район, пгт. им. Свердлова.

Условия следующие:

- зарплата от 2 000 рублей в смену;

- официальное трудоустройство;

- необходимый инструмент и спецодежду компания предоставляет бесплатно

- бесплатное проживание в комфортных условиях.

Компания оплачивает проезд в одну сторону при полной отработке одной вахты.

Контент-менеджер в магазин мужской одежды - 20 000 рублей на руки

В сеть магазинов одежды в центральном районе Сыктывкара ищут специалиста, можно без опыта работы.

Что нужно делать:

- Делать подборку луков для создания контента;

- Организовывать и проводить съемки;

- Обрабатывать фото для ленты и сторис в стилистике бренда;

- Полноценно вести инстаграм, монтировать видео для сторис, постов

- Разрабатывать контент-план, писать тексты для постов

- Проводить игры и конкурсы для подписчиков, улучшать вовлеченность.

Требования к кандидату:

- Уметь фотографировать и снимать видео;

- Наличие реальных примеров по ведению контента

- Умение делать минимальный дизайн и красивые stories в приложениях типа Canva, Supa, Lightroom, Instories и т.д;

- Ответственность, активность и креативный подход;

- Наличие собственного смартфона Apple Iphone для съемки;

- Грамотная письменная речь, внимание к деталям, организаторские способности, чувство стиля и вкуса.

Условия:

Работа офлайн в магазине и в офисе, график работы гибкий, обсуждается на собеседовании. Испытательный срок - один месяц.

Администратор в гостиницу - от 22 000 рублей на руки

В небольшую гостиницу ищут сотрудника на полную занятость, можно без опыта работы. Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП.

В обязанности входит:

- учет и регистрация проживающих

- организация работы горничных

- выполнение поручений руководителя

- контроль и организация рабочего процесса технического персонала.

Уверенный пользователь ПК и грамотная речь - обязательные условия к кандидату.

Повар - от 25 000 до 30 000 рублей на руки

В кафе современной скандинавской кухни требуется сотрудник на полную занятость, можно без опыта работы. Работа в команде в очень посещаемом кафе с большой нагрузкой!

Обязанности следующие:

- приготовление блюд в соответствии с техкартами кафе

Требования к кандидату:

- трудолюбие, чистоплотность, опрятность

- умение работать в команде

- наличие медицинской книжки

График работы 2/2.

Специалист по обслуживанию автомобилей (автомойщик) - от 22 000 до 30 000 рублей на руки

В автомойку машин премиум сегмента ищут сотрудника на полную занятость, можно без опыта. Сменный график

Что нужно делать:

- проводить комплекс операций по тщательному и полному уходу за кузовом, дисками и деталями интерьера

- Делать комплексную уборку и химчистку салона;

- Чистить и обрабатывать кожу, мыть двигатель, делать химчистку колесных дисков;

- Поддерживать чистоту и порядок территории автомойки.

Что необходимо от кандидата:

Ответственно подходить к делу, желание обучаться, аккуратность в работе и соблюдение дисциплины. Готовность к физическим нагрузкам.

Что предлагает компания:

Заработная плата от 22 000 рублей (ставка за выход от 400 рублей + % от мойки автомобиля);

Официальное трудоустройство по ТК РФ

Обучение с «нуля» по работе с немецкой автохимией и мойка под руководством опытного наставника.

Режим работы: с 9:00 до 21:00 (сменный график, плавающие выходные), предоставляется спецодежда.

Комната отдыха с оборудованной кухней и душевой;

Администратор автосалона/Хостес - от 20 000 рублей на руки

В автосалон - официальный дилер автомобилей известного бренда ищут сотрудника. полная занятость, можно без опыта работы.

В обязанности входит:

- встреча, сопровождение клиентов, создание благоприятной и гостеприимной атмосферы в автоцентре;

- прием и распределение входящих звонков и корреспонденции;

- фиксация всего входящего трафика (первичные визиты, телефонные звонки);

-контроль порядка в шоу-руме;

- выполнение стандартов компании: презентабельный внешний вид, общение и работы с клиентами;

- другие поручения руководства.

Требования к кандидату:

- Желателен опыт работы в административной сфере, опыт общения с клиентами (но не обязательно, в компании предусмотрено обучение);

- Законченное образование

- Опытный пользователь ПК;

- Доброжелательность, клиентоориентированность, внимательность;

- Высокие коммуникативные навыки, стрессоустойчивость, уравновешенность.

Условия:

График работы 2/2 с 08:00 до 20:00;

Стабильная заработная плата;

Обучение;

Возможность профессионального роста;

Комфортные условия труда, дружный коллектив.

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