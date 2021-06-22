Только не продажи: свежие вакансии для талантливых сыктывкарцев без опыта работы22 июня 2021
В подборке есть и творческие, и требующие физическую силу профессии
Помощник пекаря - до 31 000 рублей до вычета налогов
В один из крупнейших гипермаркетов федеральной розничной сети требуется сотрудник, полная занятость, опыт работы необязателен.
В обязанности входит:
- фасовать, упаковывать, маркировать продукцию
- готовить сырье и полуфабрикаты для производства
- выкладывать готовую продукцию на витрину
- проводить санитарную обработку
- отслеживать сроки реализации продукции
Требования к кандидату:
среднее образование, трудолюбие, аккуратность, исполнительность.
Условия:
- компания оформляет медицинскую книжку за свой счет
- вкусные обеды за счет работодателя,
- зарплата по договору плюс 15% к часовой ставке за первый месяц работы
- ежемесячные премии по результатам работы
- дополнительная скидка для сотрудников в магазинах сети
- бесплатная униформа
- внутрикорпоративное обучение
- корпоративные мероприятия, подарки для сотрудников и их детей на праздники,
бесплатная медицинская страховка
Ремонтник деревянных поддонов - от 45 000 рублей на руки
Крупнейший производитель и поставщик деревянной тapы в России приглашает в штат сотрудников на полную занятость, опыт работы не требуется, компания всему научит.
Работа вахтой, график: 15/15, 30/30. Место работы: Ленинградская область, Всеволожский район, пгт. им. Свердлова.
Условия следующие:
- зарплата от 2 000 рублей в смену;
- официальное трудоустройство;
- необходимый инструмент и спецодежду компания предоставляет бесплатно
- бесплатное проживание в комфортных условиях.
Компания оплачивает проезд в одну сторону при полной отработке одной вахты.
Контент-менеджер в магазин мужской одежды - 20 000 рублей на руки
В сеть магазинов одежды в центральном районе Сыктывкара ищут специалиста, можно без опыта работы.
Что нужно делать:
- Делать подборку луков для создания контента;
- Организовывать и проводить съемки;
- Обрабатывать фото для ленты и сторис в стилистике бренда;
- Полноценно вести инстаграм, монтировать видео для сторис, постов
- Разрабатывать контент-план, писать тексты для постов
- Проводить игры и конкурсы для подписчиков, улучшать вовлеченность.
Требования к кандидату:
- Уметь фотографировать и снимать видео;
- Наличие реальных примеров по ведению контента
- Умение делать минимальный дизайн и красивые stories в приложениях типа Canva, Supa, Lightroom, Instories и т.д;
- Ответственность, активность и креативный подход;
- Наличие собственного смартфона Apple Iphone для съемки;
- Грамотная письменная речь, внимание к деталям, организаторские способности, чувство стиля и вкуса.
Условия:
Работа офлайн в магазине и в офисе, график работы гибкий, обсуждается на собеседовании. Испытательный срок - один месяц.
Администратор в гостиницу - от 22 000 рублей на руки
В небольшую гостиницу ищут сотрудника на полную занятость, можно без опыта работы. Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП.
В обязанности входит:
- учет и регистрация проживающих
- организация работы горничных
- выполнение поручений руководителя
- контроль и организация рабочего процесса технического персонала.
Уверенный пользователь ПК и грамотная речь - обязательные условия к кандидату.
Повар - от 25 000 до 30 000 рублей на руки
В кафе современной скандинавской кухни требуется сотрудник на полную занятость, можно без опыта работы. Работа в команде в очень посещаемом кафе с большой нагрузкой!
Обязанности следующие:
- приготовление блюд в соответствии с техкартами кафе
Требования к кандидату:
- трудолюбие, чистоплотность, опрятность
- умение работать в команде
- наличие медицинской книжки
График работы 2/2.
Специалист по обслуживанию автомобилей (автомойщик) - от 22 000 до 30 000 рублей на руки
В автомойку машин премиум сегмента ищут сотрудника на полную занятость, можно без опыта. Сменный график
Что нужно делать:
- проводить комплекс операций по тщательному и полному уходу за кузовом, дисками и деталями интерьера
- Делать комплексную уборку и химчистку салона;
- Чистить и обрабатывать кожу, мыть двигатель, делать химчистку колесных дисков;
- Поддерживать чистоту и порядок территории автомойки.
Что необходимо от кандидата:
Ответственно подходить к делу, желание обучаться, аккуратность в работе и соблюдение дисциплины. Готовность к физическим нагрузкам.
Что предлагает компания:
Заработная плата от 22 000 рублей (ставка за выход от 400 рублей + % от мойки автомобиля);
Официальное трудоустройство по ТК РФ
Обучение с «нуля» по работе с немецкой автохимией и мойка под руководством опытного наставника.
Режим работы: с 9:00 до 21:00 (сменный график, плавающие выходные), предоставляется спецодежда.
Комната отдыха с оборудованной кухней и душевой;
Администратор автосалона/Хостес - от 20 000 рублей на руки
В автосалон - официальный дилер автомобилей известного бренда ищут сотрудника. полная занятость, можно без опыта работы.
В обязанности входит:
- встреча, сопровождение клиентов, создание благоприятной и гостеприимной атмосферы в автоцентре;
- прием и распределение входящих звонков и корреспонденции;
- фиксация всего входящего трафика (первичные визиты, телефонные звонки);
-контроль порядка в шоу-руме;
- выполнение стандартов компании: презентабельный внешний вид, общение и работы с клиентами;
- другие поручения руководства.
Требования к кандидату:
- Желателен опыт работы в административной сфере, опыт общения с клиентами (но не обязательно, в компании предусмотрено обучение);
- Законченное образование
- Опытный пользователь ПК;
- Доброжелательность, клиентоориентированность, внимательность;
- Высокие коммуникативные навыки, стрессоустойчивость, уравновешенность.
Условия:
График работы 2/2 с 08:00 до 20:00;
Стабильная заработная плата;
Обучение;
Возможность профессионального роста;
Комфортные условия труда, дружный коллектив.
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22 июня 2021, 20:34
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