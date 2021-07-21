Наверх
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль Онлайн-газета Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+ Публичная оферта Заказать рекламу
Благотворительность Конкурсы Расписание дачных автобусов Для дома и дачи Куда пойти учиться? Мамам на заметку
Главная
Новости
Специалисты рассказали о доплатах и прожиточном минимуме пенсионеров

Специалисты рассказали о доплатах и прожиточном минимуме пенсионеров

21 июля 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
Специалисты рассказали о доплатах и прожиточном минимуме пенсионеров Фото с сайта тк-светоч.рф
С 2022 года самим пенсионерам не придется подавать заявления

Федеральная или региональная социальная доплата предусмотрена для всех неработающих пенсионеров, у которых общая сумма доходов не дотягивает до величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе его проживания. Об этом со ссылкой на Пенсионный фонд сообщает РБК

- С 2022 года для назначения социальной доплаты к пенсии от пенсионеров больше не потребуется подавать заявления и предоставлять какую-либо информацию. Доплата будет назначаться проактивно со дня назначения пенсии, — добавили в фонде.

Если же пенсию установят ниже величины ПМП, то территориальный орган пенсионного фонда проверит меры социальной поддержки через сведения из Единой государственной информационной системы соцобеспечения. Если сведений не будет и там, ПФР будет направлять запрос в соответствующий уполномоченный орган.

Если после получения и обработки информации доход пенсионера по-прежнему будет ниже минимального, территориальный орган фонда сам установит необходимую сумму и уведомит об этом пенсионера в течение трех рабочих дней.

КОММЕНТИРОВАТЬ
Деньги Пенсия

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

Специалисты рассказали о доплатах и прожиточном минимуме пенсионеров Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
«Одеваемся, как космонавты»: ухтинские врачи рассказали о работе в «красной зоне» Читать
19 июля
Вирус папилломы человека - что это такое и может ли он вызвать рак? Интервью с главным онкологом Коми Читать
19 июля
Актриса из Сыктывкара снимается в новом сезоне «Форта Боярд» Читать
Посмотреть все

Новости России и мира

вчера
В России предложили ввести ответственность за призывы к отказу от вакцинации
19 июля
В России предложили выплачивать пособие вакцинировавшимся пенсионерам
14 июля
Специалист назвал сроки начала вакцинации подростков в России
10 июля
Эксперт объяснил, как забытый в магазине чек может помочь аферистам украсть у вас деньги
10 июля
Телеведущий Мясников объяснил, откуда в России столько антипрививочников
Посмотреть все

Новости афиши

16 июня 2021, 10:49
Сыктывкарцев приглашают виртуально посетить столицу леса
08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная События Авто Объявления Pro Город Мы ВКонтакте ПДФ-версия газеты Обзорные статьи и пресс-релизы Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru