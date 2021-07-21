Специалисты рассказали о доплатах и прожиточном минимуме пенсионеров

Федеральная или региональная социальная доплата предусмотрена для всех неработающих пенсионеров, у которых общая сумма доходов не дотягивает до величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе его проживания. Об этом со ссылкой на Пенсионный фонд сообщает РБК.

- С 2022 года для назначения социальной доплаты к пенсии от пенсионеров больше не потребуется подавать заявления и предоставлять какую-либо информацию. Доплата будет назначаться проактивно со дня назначения пенсии, — добавили в фонде.

Если же пенсию установят ниже величины ПМП, то территориальный орган пенсионного фонда проверит меры социальной поддержки через сведения из Единой государственной информационной системы соцобеспечения. Если сведений не будет и там, ПФР будет направлять запрос в соответствующий уполномоченный орган.

Если после получения и обработки информации доход пенсионера по-прежнему будет ниже минимального, территориальный орган фонда сам установит необходимую сумму и уведомит об этом пенсионера в течение трех рабочих дней.