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Специалист по IT и заведующий гаражом: 5 актуальных вакансий на рынке труда Сыктывкара

Специалист по IT и заведующий гаражом: 5 актуальных вакансий на рынке труда Сыктывкара

09 мая 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
Специалист по IT и заведующий гаражом: 5 актуальных вакансий на рынке труда Сыктывкара Фото с сайта pixabay.com
Откликнуться на них можно прямо сейчас

Думаете о том, чтобы сменить работу? Специально для вас портал hh.ru собрал подборку из 5 актуальных вакансий в Сыктывкаре, на которые можно откликнуться прямо сейчас. 

Заведующий гаражом - от 50 тысяч рублей на руки

Фирме требуется специалист как минимум с трехлетним опытом работы. Главная обязанность - обеспечение бесперебойной, технически правильной эксплуатации и надежной работы оборудования и транспортных средств. Но это далеко не все, нужно будет вести документацию, разрабатывать графики осмотров и испытания техники, контролировать работу водителей и заниматься всей остальной организационной работой. В свою очередь фирма предлагает официальное трудоустройство, пятидневную рабочую неделю, оплачиваемую работу в выходные, служебный автомобиль, корпоративную связь и интернет. 

Оператор АЗС, от 30 до 45 тысяч рублей на руки

Крупной сети заправок требуется оператор, который будет продавать ГСМ, размещать товар на полках и работать с кассой. Среди требований: наличие 11 классов образования, знание ПК на уровне пользователя и умение общаться с покупателями. Работодатель предлагает работу в успешной развивающейся компании, возможность профессионального развития и карьерного роста, комфортное рабочее место, корпоративную мобильную связь, мероприятия и выезды. 

Территориальный директор - от 100 тысяч рублей на руки

Партнеру крупного оператора сотовой связи требуется территориальный директор. От него требуется управлять персоналом (как минимум пятью салонами), обучать персонал, выполнять планы продаж, контролировать мерчендайзинг и взаимодействовать с госструктурами и партнерами. В свою очередь кандидатам предлагают высокую зарплату, официальное трудоустройство и редкие командировки в Ухту и Инту. 

Секретарь - от 25 тысяч на руки

Фирма ищет секретаря, который будет выполнять типичные секретарские обязанности: обрабатывать документацию, вести реестры, поддерживать порядок в офисе, заказывать воду и канцелярские товары и выполнять поручения руководства. От соискателей требуют высшее образование, опыт работы минимум три года, отличное знание русского языка и стрессоустойчивость. Условия: работа в Эжве, официальное трудоустройство. 

Инженер по IT и программному обеспечению - 40 тысяч рублей на руки

Требования: компетентность, ответственность, исполнительность, мобильность, желателен опыт по обслуживанию контрольно-кассовой техники.

Обязанности: обслуживание IT-оборудования магазинов в Сыктывкаре и области - плановые работы и экстренные выезды.

Условия: трудоустройство, оплата накладных расходов.

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