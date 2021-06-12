В Сыктывкаре в Стефановском соборе прошел концерт колокольного звона. Журналист портала PG11.ru побывал на мероприятии.

Перед концертом прихожанам рассказали, что сейчас все 18 колоколом подключены к электронной системе через GSM-модуль и могут работать без звонаря через смартфон и другие электронные устройства.

Сейчас в программе есть 74 канонические колокольные мелодии и одна авторская - «День победы». Как сообщили прихожанам, эта инициатива местной церкви, чтобы порадовать ветеранов к празднику 9 мая.