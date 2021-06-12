Звонницы могут работать через смартфон
Современные технологии в церкви: сыктывкарцам продемонстрировали, на что способна новая колокольня12 июня 2021
Фото: Виктор Конюхов
В Сыктывкаре в Стефановском соборе прошел концерт колокольного звона. Журналист портала PG11.ru побывал на мероприятии.
Перед концертом прихожанам рассказали, что сейчас все 18 колоколом подключены к электронной системе через GSM-модуль и могут работать без звонаря через смартфон и другие электронные устройства.
Сейчас в программе есть 74 канонические колокольные мелодии и одна авторская - «День победы». Как сообщили прихожанам, эта инициатива местной церкви, чтобы порадовать ветеранов к празднику 9 мая.
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12 июня 2021, 14:00
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