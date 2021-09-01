«Состояние обычное и не требует ремонта»: пять недорогих квартир, которые можно снять в Сыктывкаре

Портал PG11.ru изучил рынок недвижимости и отобрал 5 самых недорогих квартир, которые сдают сыктывкарцы на сайте объявлений.

2-комнатная квартира за 8 000 рублей

В микрорайоне Строителя собственник сдает квартиру на длительный срок за 8 000 рублей без комиссии и залогов. Отдельно оплачивается электричество. В квартире есть шкаф, компьютерный стол, стенка под телевизор и телевизор с приставкой. При необходимости арендодатель готов предоставить всю нужную недостающую мебель. В ванной стоит душевая кабина. На кухне - электроплита с духовкой. В квартиру проведен интернет-кабель. Тип дома: деревянный. Площадь квартиры 37 м².

1-комнатная квартира за 9 000 рублей

В Орбите сдается квартира в хорошем состоянии. В ней есть мебель и техника. Как пишет арендодатель, квартира светлая и просторная. Арендатору нужно оплачивать арендную плату 9 000 рублей плюс коммунальные платежи. Тип дома: панельный. Площадь квартиры 34 м².

1-комнатная квартира за 9 900 рублей

На улице Малышева сдается однокомнатная квартира. Как отмечает арендодатель: «Состояние обычное и не требует ремонта». Квартира двухкомнатная, но вторая комната закрыта. Коммуналка оплачивается отдельно.В квартире есть вся необходимая мебель и техника. Сдается семьям. Тип дома: панельный. Жилая площадь 18 м².

1-комнатная квартира за 10 000 рублей

В Эжвинском районе сдается на длительный срок однокомнатная квартира на пятом этаже пятиэтажного панельного дома. Квартира в обычном состоянии, есть вся необходимая мебель и техника. Оплата 10 000 рублей в месяц. В стоимость все включено.

2-комнатная квартира за 10 000 рублей

Сдаётся 2-комнатная квартира в малосемейке в хорошем состоянии. В квартире есть кухонная зона, стол, стулья, тахта, шифоньер, два кресла, диван, холодильник, ТВ. Общая площадь 32 м². Квартиру можно снять по частям. Она сдается как целиком для семьи, так и по отдельности. Стоимость 10 000 рублей плюс коммунальные платежи. Если покомнатно, цена обговаривается.