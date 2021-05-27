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Синоптики рассказали, почему в Сыктывкаре похолодало и когда это закончится

Синоптики рассказали, почему в Сыктывкаре похолодало и когда это закончится

27 мая 2021 Евгения Сычева Возрастное ограничение: 0+
Синоптики рассказали, почему в Сыктывкаре похолодало и когда это закончится PG11.ru / Синоптики рассказали, почему в Сыктывкаре похолодало и когда это закончится
Потерпеть осталось совсем немного

Сыктывкарцы ошеломлены внезаплым похолоданием после затяжной жары в начале мая. «Про Город» выяснил, почему в столице Коми стало так холодно и когда это закончится.

Синоптики рассказали, что в похолодании виноват циклон, который пригнал в Коми холодный арктический воздух. На сегодня температура лишь на пару градусов ниже нормы этих дней. 27 мая давление подросло, потому что регион оказался в зоне влияния антициклона, который прибыл с острова Новая Земля.

Уже завтра-послезавтра, как прогнозируют синоптики, Коми попадет в тепный сектор нового циклона, в южном районе региона температура поднимется до 12-17 градуов по Цельсию, а на крайнем юге Коми – до 23 градусов Цельсия при прояснениях облачности, пройдут кратковременные дожди.

А потом вновь до самых последних часов мая будет холодно. Устойчивая тенденция на потепление ожидается 1-2 июня.

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А какая погода нравится вам? Когда прохладно или когда можно без проблем позагорать? Расскажите в комментариях!

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