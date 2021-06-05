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Республика Коми стала одним из самых стройных регионов России

Республика Коми стала одним из самых стройных регионов России

05 июня 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
Республика Коми стала одним из самых стройных регионов России Из архива PG11.ru
22% жителей региона страдают ожирением

Комистат рассказал, сколько жителей региона страдают ожирением. 

У 56% жителей республики индекс массы тела (ИМТ) превышает 25. Для расчета ИМТ массу тела в килограммах делят на квадрат роста в метрах. Эта формула в 1869 году была предложена бельгийским социологом и статистиком Адольфом Кетле и используется Росстатом для распределения взрослого населения по антропометрическим характеристикам.

В норме ИМТ должен находиться в диапазоне от 18,5 до 25. Значения от 25 говорят о наличии лишнего веса.

Согласно данным Выборочного наблюдения рациона питания населения, только 40% жителей Республики Коми в возрасте 19 лет и старше не имеют проблем с весом, у 34% есть избыточные килограммы, 22% страдают ожирением.

По доле жителей с ИМТ, превышающим 25, республика в порядке возрастания занимает 8 место по стране и входит в десятку самых стройных регионов. Больше всего людей с избыточным весом или ожирением проживает в Тамбовской области (71 %), меньше всего - в Республике Тыва (48%).

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А какой ИМТ у вас? Поделитесь в комментариях!

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Здоровье

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Комментарии 2

2 часа назад 1
видимо только 22% населения получают среднюю зп))))
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20 минут назад учитель
Видел тебя в Фейсбуке
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