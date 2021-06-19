Путин предложил ввести новые налоговые послабления для семей с детьми

Президент России Владимир Путин предложил освободить семьи с двумя и более детьми от уплаты налога с продажи жилья, если они в течение года направят сохраненные таким образом средства на приобретение новой жилплощади. Об этом пишет ТАСС.

- Я предлагаю освободить от уплаты налога на доход от продажи жилой недвижимости семьи с двумя и более детьми, если в течение календарного года они направляют полученные средства на покупку нового жилья, - сказал Путин, выступая в субботу на пленарном заседании ХХ съезда партии «Единая Россия». - Таким образом, уважаемые коллеги, мы с вами сможем предоставить людям больше возможностей для улучшения жилищных условий: какая-то копеечка в руках останется, и они смогут использовать ее для покупки большей квартиры.

Как пояснил президент, сейчас при продаже жилья, которое находится в собственности менее пяти лет, уплачивается подоходный налог, и порой вырученной от сделки суммы не хватает для приобретения новой жилплощади.

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