Погода на 20 сентября: холодный понедельник

Синоптики обещают потепление к середине недели
Погода на 20 сентября: холодный понедельник19 сентября 2021
Фото из архива PG11.ru
Начало недели встретит сыктывкарцев холодами - температура днем не будет подниматься выше 8 градусов. Однако не стоит переживать, синоптики обещают потепление к середине недели.
Погода в Сыктывкаре 20 сентября:
Температура ночью: 0...+2 °C
Температура днём: +6...+8 °C
облачно, днем с прояснениями
ночью и в 1-й половине дня временами небольшие осадки (мокрый снег, дождь)
ветер: С, ночью умеренный, днем слабый
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