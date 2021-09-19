Погода на 20 сентября: холодный понедельник

Начало недели встретит сыктывкарцев холодами - температура днем не будет подниматься выше 8 градусов. Однако не стоит переживать, синоптики обещают потепление к середине недели.

Погода в Сыктывкаре 20 сентября:



Температура ночью: 0...+2 °C

Температура днём: +6...+8 °C

облачно, днем с прояснениями

ночью и в 1-й половине дня временами небольшие осадки (мокрый снег, дождь)

ветер: С, ночью умеренный, днем слабый