Первый день выборов в Сыктывкаре: как обстоят дела на избирательных участках (фото)

Сегодня, 17 сентября, начались выборы в Государственную Думу Российской Федерации. Журналист портала PG11.ru побывал на избирательном участке в школе №12, чтобы узнать, как проходит голосования.

Ситуация на сегодняшнем голосовании мало чем отличается от голосования за поправки в Конституцию. На входе неизменно стоит человек, который проверяет температуру. Также в помещении стоит рециркулятор воздуха, который делает нахождение в помещении более безопасным.

В школе номер №12 голосуют люди с двух участков. На каждом этаже расположены по две будки для голосования.

В принципе, ничего необычного и удивительного не происходит. Все уже привыкли к соблюдению правил безопасности в период пандемии.

Выборы в Государственную Думу продлятся три дня: с 17 по 19 сентября.