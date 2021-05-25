Останкинскую башню в цветах флага Республики Коми сняли с высоты птичьего полета

В честь 100-летия республики Останкинская башня окрасилась в цвета флага Коми. Об этом сообщается на странице Республики Коми «ВКонтакте».

Это событие ознаменовало старт Дней Республики Коми в Москве, которые пройдут до 31 мая.

Подсветка медиафасада башни будет осуществляться в вечернее время суток на протяжении девяти дней. Всего государственный символ северного региона появится на телебашне более пяти тысяч раз.

Напомним, 23 мая в Москве открылись Дни Республики Коми, посвященные 100-летию региона.

Торжественная церемония состоялась в концертном зале имени П. И. Чайковского Московской государственной академической филармонии. Мероприятие пройдет с 23 по 31 мая.

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