Останкинскую башню в цветах флага Республики Коми сняли с высоты птичьего полета25 мая 2021
vk.com / Скриншот видео / Останкинскую башню в цветах флага Республики Коми сняли с высоты птичьего полета
Государственный символ региона осветит Москву более пяти тысяч раз
В честь 100-летия республики Останкинская башня окрасилась в цвета флага Коми. Об этом сообщается на странице Республики Коми «ВКонтакте».
Это событие ознаменовало старт Дней Республики Коми в Москве, которые пройдут до 31 мая.
Подсветка медиафасада башни будет осуществляться в вечернее время суток на протяжении девяти дней. Всего государственный символ северного региона появится на телебашне более пяти тысяч раз.
Напомним, 23 мая в Москве открылись Дни Республики Коми, посвященные 100-летию региона.
Торжественная церемония состоялась в концертном зале имени П. И. Чайковского Московской государственной академической филармонии. Мероприятие пройдет с 23 по 31 мая.
Комментарии 0