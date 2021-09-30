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Нервный срыв и неудачные покупки: гороскоп на 1 октября для всех знаков зодиака

Нервный срыв и неудачные покупки: гороскоп на 1 октября для всех знаков зодиака

30 сентября 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Нервный срыв и неудачные покупки: гороскоп на 1 октября для всех знаков зодиака Фото из архива PG11.ru
Узнайте, что приготовили вам звезды

Гороскоп на 1 октября 2021 года Овен

День активной борьбы с соблазнами и искушениями. Сегодня может случиться нечто, что серьезно повлияет на ваши дела или состояние здоровья. Разногласия, упрямство в отстаивании своего мнения или нежелание прислушаться к доводам партнера нарушат равновесие и доверительную обстановку. Снизить отрицательные тенденции дня можно только высокими нравственными качествами. Кошка или собака во сне или наяву – хороший знак.

Гороскоп на 1 октября 2021 года Телец

День проходит под знаком душевного равновесия и перехода на новый круг развития. Жизненный потенциал на высоком уровне. Благоприятный день для торговых сделок и рискованных мероприятий. Рассчитывайте на друзей и влиятельных покровителей – умение убеждать союзников в своей правоте приведет к успеху.

Гороскоп на 1 октября 2021 года Близнецы

Звезды советуют с осторожностью относиться к новым знакомствам. Не рекомендуется проявлять активность в профессиональной сфере деятельности – ваше стремление к успеху любой ценой в сочетании с негативным отношением к любым формам панибратства могут создать проблемы в общении с руководством.

Гороскоп на 1 октября 2021 года Рак

Этот день откроет перед вами широкие возможности для творчества и самовыражения, однако звезды предостерегают от активных физических нагрузок и коллективных действий – успех принесут только индивидуальные занятия. Прекрасный день для любви и романтических приключений.

Гороскоп на 1 октября 2021 года Лев

Звезды сулят успех в сфере профессиональной деятельности. Увлеченность делом и потрясающая работоспособность положительно скажутся на результатах работы. Со второй половины дня возможны некоторые трудности, которые не следует принимать близко к сердцу: кажущиеся неудачи обернутся успехом.

Гороскоп на 1 октября 2021 года Дева

Сегодня все препятствия будут преодолеваться упорством, основанным на интуиции и всесторонней оценке событий. Благоприятный день для любви и романтических встреч. Темпераментность и эмоциональность приведут к перспективным изменениям в отношениях с давним партнером.

Гороскоп на 1 октября 2021 года Весы

День в целом благоприятен. Усиливается аура, повышаются жизненный потенциал и сексуальность. Многих мужчин-Весов ожидает успех, если только они не будут браться за глобальные задачи и пытаться перевернуть мир. Не переоценивайте свои силы и возможности, они не безмерны. Женщин-Весов излишняя активность может привести к проблемам в личной жизни или к нервному срыву. Такт и доверительное отношение не дадут проявиться ревности или обиде. Могут возникнуть проблемы со здоровьем. Сны могут быть пророческими. Драгоценности, украшения во сне – к недугу.

Гороскоп на 1 октября 2021 года Скорпион

Благоприятный период, дающий возможность переосмыслить прошлый опыт и построить удачные планы на будущее. Однако сегодня не следует начинать новые дела – лучше разобраться со старыми. Любовные разочарования будут переноситься с трудом. Реализм и практичность заслоняют свойственную вам нежность и тонкость чувств. Некоторая инфантильность может привести к утрате чувства уверенности в своих силах. Вам нужно справиться с негативными эмоциями. Не отказывайтесь от помощи и поддержки близких и друзей.

Гороскоп на 1 октября 2021 года Стрелец

День пробуждения и преобразования космической энергии. Первая половина дня принесет душевное равновесие. Повысится работоспособность, что благоприятно скажется на укреплении авторитета. Появится возможность оценить все достоинства и недостатки партнеров, критически взглянуть на достигнутые результаты и наметить удачные планы на будущее. Не исключено, что вечером придется столкнуться с мелкими домашними проблемами или решением финансовых вопросов. Вероятно, вы потеряете часть капитала или не получите тех денег, на которые рассчитывали.

Гороскоп на 1 октября 2021 года Козерог

Активный, творческий день. Символизирует выбор цели, защиту принципов, концентрацию внутренней энергии. Усилится ваша чувствительность, интуиция и восприимчивость. Особенно это касается Козерогов творческих профессий. Не исключено, что вы почувствуете прилив сил и с энтузиазмом приступите к работе. Вероятно, вы сможете легко решить профессиональные вопросы, добиться прорыва в делах, воплотить замыслы в жизнь. Хорошо совершать покупки, завоевывать авторитет, продвигаться по службе.

Гороскоп на 1 октября 2021 года Водолей

Этот день как нельзя лучше подходит для развития карьеры. Вероятны успехи в личных делах, но материальные вопросы решить будет нелегко – вероятно ухудшение финансового положения, связанное с неудачной покупкой или данными ранее обещаниями. Вам необходимо внимательнее оглядеться по сторонам.

Гороскоп на 1 октября 2021 года Рыбы

День благоприятен для оформления нотариальных документов, обращения к начальству, органам власти, в общественные учреждения. Не исключено, что удастся изменить ход событий в вашу пользу. Возможно, именно этот день позволит вам прийти к согласию с партнером или обрести мир в душе.

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