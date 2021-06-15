Мэрия Сыктывкара рассказала о последствиях жуткой грозы для города

14 июня Сыктывкар накрыла мощная гроза, улицы города заливало водой. Специалисты администрации города рассказали порталу PG11.ru о последствиях буйства стихии.

Как заявили в мэрии, единственное происшествие, которое произошло - отключение питания у светофоров на улице Морозова и Сысольском шоссе. Однако специалисты «Дорожного хозяйства» устранили недостаток в нормативные сроки.

Также специалисты отметили, что ливневые канализации справились с напором воды.

Напомним, что гроза 14 июня была очень красивой. Подборку фотографий с буйства стихии вы можете посмотреть здесь.