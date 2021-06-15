Мэрия Сыктывкара рассказала о последствиях жуткой грозы для города

Ливневые канализации справились с напором воды
Мэрия Сыктывкара рассказала о последствиях жуткой грозы для города15 июня 2021
Фото очевидца
14 июня Сыктывкар накрыла мощная гроза, улицы города заливало водой. Специалисты администрации города рассказали порталу PG11.ru о последствиях буйства стихии.
Как заявили в мэрии, единственное происшествие, которое произошло - отключение питания у светофоров на улице Морозова и Сысольском шоссе. Однако специалисты «Дорожного хозяйства» устранили недостаток в нормативные сроки.
Также специалисты отметили, что ливневые канализации справились с напором воды.
Напомним, что гроза 14 июня была очень красивой. Подборку фотографий с буйства стихии вы можете посмотреть здесь.
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15 июня 2021, 14:50
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