Ужасающие раскаты грома и огромные чернильные тучи: подборка фото и видео мощной грозы в Сыктывкаре15 июня 2021
Фото @nzhdanova
Зрелище было поистине впечатляющее
Сыктывкар накрыла первая в этом сезоне мощная гроза. Небо затягивало несколько раз, но поистине впечатляющее зрелище разразилось вечером. Ужасающие раскаты грома, огромные чернильные тучи, поразительные вспышки молний, радуга до земли: зрелище было поистине впечатляющее! Портал PG11.ru собрал самые красивые фото и видео сыктывкарцев, запечатлевших вчерашнюю грозу.
@margarita_vasileva11
@photogram.kate
- Какой шикарный контраст. Никакой цветокоррекции, даёшь реальные краски.
@m.ang.le
@nzhdanova
- Разрыв между фотографиями 5 минут. Вечерняя гроза мкр. Орбита
@selivanova.anastasiya
- Нереальный шкваловый ворот сегодня был
@lusenabatchaeva
@guselnikov_vl
@den_geek1
- Город после дождя
@olgakuzn97
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15 июня 2021, 11:00
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