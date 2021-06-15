Сыктывкар накрыла первая в этом сезоне мощная гроза. Небо затягивало несколько раз, но поистине впечатляющее зрелище разразилось вечером. Ужасающие раскаты грома, огромные чернильные тучи, поразительные вспышки молний, радуга до земли: зрелище было поистине впечатляющее! Портал PG11.ru собрал самые красивые фото и видео сыктывкарцев, запечатлевших вчерашнюю грозу.

@margarita_vasileva11

@photogram.kate

- Какой шикарный контраст. Никакой цветокоррекции, даёшь реальные краски.

@m.ang.le

@nzhdanova

- Разрыв между фотографиями 5 минут. Вечерняя гроза мкр. Орбита

@selivanova.anastasiya

- Нереальный шкваловый ворот сегодня был

@lusenabatchaeva

@guselnikov_vl

@den_geek1

- Город после дождя

@olgakuzn97