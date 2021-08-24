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Медики Коми ответили на популярные «ковидные» вопросы

Медики Коми ответили на популярные «ковидные» вопросы

24 августа 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
Медики Коми ответили на популярные «ковидные» вопросы www.mos.ru
Например, отличается ли второе заражение от первого и какие лекарства дают в больницах

ЦУР Коми совместно с региональным Минздравом продолжают анализировать вопросы, которые жители задают в соцсетях на тему вакцинации.

1) Как быть если сертификат на портале Госуслуг отображает неверные данные о дате и месте вакцинации? Можно ли получить сертификат на иностранном языке? И как его получить, если прививка сделана в ведомственном учреждении, армии, в другом регионе?

Чтобы получить сертификат необходима подтвержденная учетная запись пациента на ЕПГУ. Просмотр сертификата пациентом на стационарном компьютере, не с телефона (в мобильном приложении сертификаты не отражаются). В случае отсутствия сертификата при этих двух условиях – пациенту необходимо обращаться в медорганизацию, осуществляющую вакцинацию. Сертификат на английском языке доступен на «Госуслугах».

2) Где можно обследоваться после заболевания и на что следует обратить самостоятельно?

С 1 июля стартовала программа углубленной диспансеризации. Переболевшие коронавирусной инфекцией могут обратиться в поликлинику по месту жительства или записаться через «Госуслуги». Диспансеризацию можно пройти спустя 60 дней после перенесенного заболевания.

3) Как долго происходит течение болезни при нахождении в стационаре? На какой срок надо быть готовым выпасть из обычной жизни?

Срок течения болезни в каждом случае индивидуален. А чтобы не «выпадать» из жизни нужно вакцинироваться. Этим вы защитите себя и своих близких.

4) Как-то отличается прохождение болезни при первичном заболевании от повторного?

С повторным заражением может столкнуться каждый человек. Тяжесть течения болезни зависит от того, как человек перенес первое заболевание. При легком течении болезни следующее заражение может пройти в более тяжелой форме. Также это зависит от возраста – чем старше человек, тем слабее у него иммунитет. Кроме этого, заражение другим штаммом может вызвать более тяжелое течение COVID-19.

5) Какие лекарства используются для лечения COVID-19 в больнице?

Азитромицин, амоксициллин, интерферон альфа, умифеновир (арбидол), фавипиравир, парацетамол, ривароксабан, апиксабан.

6) В последнее время в статистике заражений все чаще дети до шести лет и даже до года. Чем объясняется такая тенденция?

Дельта-штамм коронавируса вызывает заболевание при меньшей вирусной нагрузке, чем уханьский вариант коронавируса. Индекс репродукции (то есть способность заражать) «дельта»-варианта увеличился в 2-2,5 раза. Если раньше носитель инфекции мог заразить 1-2 человека до момента выявления заболевания, то теперь это число доходит до 5-6.

7) Есть ли для организма разница – какие антитела. Натуральные или искусственные?

При вакцинации от новой коронавирусной инфекции не происходит появление искусственных антител. Вакцина провоцирует выработку таких же антител, как и после болезни. Разница лишь в том, что заболевание может вызывать тяжелые осложнения, а вакцины не содержат живого вируса и не вызывают COVID-19. Вы или не заразитесь, или переболеете в легкой форме.

8) Как повлияет COVID-19 на плод при беременности? Стоит ли планировать беременность во время пандемии?

По исходам беременности при COVID-19 чаще происходят преждевременные роды, задержка развития плода, мертворождения, рождение детей с низкой массой тела, рождение детей в состоянии асфиксии, чаще требуется госпитализация новрожденного в отделение реанимации. Чаще для родоразрешения по показаниям со стороны матери или плода производится Кесарево сечение. Беременные женщины, болеющие COVID-19, после рождения ребенка не имеют возможности его кормить. Беременность стоит планировать спустя 6 недель после завершения курса вакцинации.

9) Болеют ли вакцинированные также тяжело как невакцинированные?

Тяжелое течение болезни может встречаться среди вакцинированных, но такие случаи единичны. Всего в Республике Коми заболели COVID-19 1,6 процента вакцинированных, большинство перенесли заболевания в легкой форме без госпитализации.

10) Можно ли пройти вакцинацию в соседнем районе, деревне (не имея там прописки)? Есть ли ограничения для иногородних? Что необходимо предъявить?

Вы можете записаться на вакцинацию в любом медицинском учреждении, где проводят вакцинацию. Для этого необходимо записаться на портале «Госуслуги» или через колл-центры поликлиник. Также вы можете пройти иммунизацию в мобильных пунктах в порядке очереди. При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

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Коронавирус

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