В поселке Яснэг у целой семьи с несовершеннолетней дочерью сгорел дом. Однако жители Коми сплотились и помогли семье одеждой и деньгами. Портал PG11.ru узнал, как сейчас обстоят дела у семьи.

Пожар случился 23 мая по неустановленным причинам. Предварительно - винят неисправную проводку. В огне сгорело все: от одежды до техники и документов. Один из членов семьи рассказал, что они буквально остались в одних шортах.

Позже семья разместила в «ВКонтакте» просьбу о помощи и приложила реквизиты карты. За два дня семье удалось собрать около 10 тысяч рублей. Им помогли вещами и теперь они ни в чем не нуждаются.

Власти Республики Коми также помогли семье и предоставили им жилье в маневренном фонде.

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