Коми - добрая душа: жители поселка спасли погорельцев, которые потеряли в огне даже одежду26 мая 2021
Фото: Мария Волкова
За два дня им перевели около 10 тысяч рублей
В поселке Яснэг у целой семьи с несовершеннолетней дочерью сгорел дом. Однако жители Коми сплотились и помогли семье одеждой и деньгами. Портал PG11.ru узнал, как сейчас обстоят дела у семьи.
Пожар случился 23 мая по неустановленным причинам. Предварительно - винят неисправную проводку. В огне сгорело все: от одежды до техники и документов. Один из членов семьи рассказал, что они буквально остались в одних шортах.
Позже семья разместила в «ВКонтакте» просьбу о помощи и приложила реквизиты карты. За два дня семье удалось собрать около 10 тысяч рублей. Им помогли вещами и теперь они ни в чем не нуждаются.
Власти Республики Коми также помогли семье и предоставили им жилье в маневренном фонде.
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26 мая 2021, 12:15
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