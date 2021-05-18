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Жители Зимстана обратились в Росгвардию из-за ситуации с лесовозами, которые разбивают дорогу

Жители Зимстана обратились в Росгвардию из-за ситуации с лесовозами, которые разбивают дорогу

18 мая 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Жители Зимстана обратились в Росгвардию из-за ситуации с лесовозами, которые разбивают дорогу Фото: vk.com/ Дорога на Зимстан
Фурам хватило два дня, чтобы испортить полотно

Жители поселка Зимстан каждый год сталкиваются с тем, что лесовозы портят их дороги, делая проезд практически невозможным. Портал PG11.ru пообщался с главой поселка Владимиром Лодыгиным и узнал, как обстоят дела на сегодня. 

Напомним, что в 2020 году ситуация в поселке была напряженная - жители Зимстана устали от того, что лесовозы постоянно размывают их дороги и поэтому перекрыли единственную дорогу в поселке. Тогда люди ожидали какого-то решения от властей республики. 

Смытые дороги около Зимстана в апреле 2021 года. Жители винят лесовозы

Позже глава Коми встретился с депутатами поселка, где озвучил следующее мнение: лесозаготовители обязаны содержать эксплуатируемые дороги и финансово участвовать в их восстановлении, причём вне рамок социального партнёрства.Также глава поселка отмечает, что в декабре 2020 года Владимир Уйба постановил перевозить лес только в зимнее время при низких температурах, чтобы сохранить дорожное полотно.

Глава поселка Владимир Лодыгин рассказал, что жителям вновь пришлось столкнуться с разваленными дорогами. По его словам, дорогу весной все же открыли - но только на пару дней. Этого хватило, чтобы испортить дороги.

- Уже весной этого года жители вновь испытали трудности в проезде до райцентра. За два дня интенсивной перевозки древесины автомобильная дорога стала непроезжей. Даже в сухую погоду лесовозы продавливают полотно, - рассказал Владимир Лодыгин. 

Глава поселка написал обращение в Росгвардию Коми, в котором попросил обеспечить безопасность жителей поселка и защитить права и свободы людей. 

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