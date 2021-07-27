«Извинись!»: по всей России проходит акция в поддержку ветеранов из-за сыктывкарских вандалов

Недавно молодежь из Коми запустила флэшмоб под названием «Извинись!» из-за двух девушек, которые затушили Вечный огонь шампанским. Акцию поддержали не только в Коми, но и в других регионах

Информация о флэшмобе появилась в телеграм-канале «Новая молодежь Коми». Первым опубликовано видео с Эдуардом Матюшиным, ветераном ВОВ и заслуженным работником народного хозяйства Коми. Он осудил поведение девушек, которые затушили Вечный огонь, а также молодых людей, которые недавно сидели на мемориале «Вечная слава».

- Это недостойное поведение нашей молодежи. Люди просто безразличные. Непонятно их поведение. Мы осуждаем это дело. В школах недостаточно уделяют внимание патриотическому воспитанию молодежи, - заявил ветеран.

Вторыми поддержали флэшмоб ухтинцы и ветеран труда Коми, старший прапорщик ВВ МВД России Иван Ватамаюк. Только он не стал в видео осуждать молодежь, а зачитал стихотворение Дмитрия Попова «22 июня».

Присоединились к акции и интинцы. Они вышли на улицу и выстроились с надписью «извинись».

- Хочется думать, что совершившие это подлое деяние сделали это по своей тупости, глупости и недомыслию. С этим проступком, вам, ребята, быть всю свою жизнь. Извинитесь перед ветеранами - это наш вам совет, - заявил руководитель военно-патриотического клуба Алексей Головин.

Позже в Сети появилось обращение москвички, которая поддержала флэшмоб молодежи из Коми. Она поступила как ухтинцы и зачитала стихотворение. Это положило начало записи таких обращений из Москвы и других уголков страны.