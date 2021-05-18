Наверх
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль Онлайн-газета Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+ Публичная оферта
Благотворительность Конкурсы Куда пойти учиться? Мамам на заметку Расписание дачных автобусов
Главная
Новости
«Говорят, я должна сама разбираться с УК»: сыктывкарка 11 дней живет без газа

«Говорят, я должна сама разбираться с УК»: сыктывкарка 11 дней живет без газа

18 мая 2021 Евгения Сычева Возрастное ограничение: 0+
«Говорят, я должна сама разбираться с УК»: сыктывкарка 11 дней живет без газа pixabay.com
Горожанке пришлось обращаться в прокуратуру

Сыктывкарка рассказала «Про Городу», что ей отключили газ и отказываются включать из-за того, что у УК приостановило договор на обслуживание дома газовиками. Однако у ее соседей газ есть. Мы выяснили подробности странной ситуации.

Евгения Рыбакова живет по адресу: Советская, 16. Как рассказала горожанка, 7 мая у части жильцов отключили газ, в том числе и у нее. 

– Задолженностей я не имею. Начала выяснять, что вообще происходит, узнала от соседей, что был проверяющий газовых приборов от организации «Газпром газораспределение Сыктывкар». В моей квартире осмотр не проводили, так как меня не было дома в тот момент. В итоге выяснилось, что отключили стояк в подъезде. У соседей по соседнему стояку газ поступает в рабочем режиме.

Прошло уже больше 10 дней, а газ сыктывкарке так и не включили:

– В моем доме газовая колонка для снабжения жильцов горячей водой и газовая плита. Обращалась в газораспределение, мне сказали, что у меня нет договора и необходимо его заключить. 14 мая я заключила этот договор и написала заявление о подключении газа в мою квартиру. Однако по сей день газ мне не подключен. Газораспределение отправляет меня разбираться со своей управляющей компанией ГЖЭК, а ГЖЭК ссылается на газораспределение. Со слов оператора ГЖЭК они отправляют заявку на подключение газа. Но специалисты газораспределения снова посылают к УК, упоминая лишь, что договор на обслуживание между ними приостановлен. По каким причинам мне не объясняют, но без газа остаюсь я, а не сотрудники указанных выше организаций.

Евгения уверена, что это прямое нарушение ее жилищных прав. Горожанка уже обратилась в прокуратуру с жалобой на газораспределение:

– Рассмотрение всех писем займет немало времени, а ждать и обходиться без газа уже нет никаких сил. Очень прошу помощи!

Если вы сталкивались с подобной проблемой, расскажите в комментариях, как вы смогли ее решить. Может быть, это поможет Екатерине отстоять свои права. 

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram

КОММЕНТИРОВАТЬ
ЖКХ

Читайте также: На сыктывкарца с коляской упало дерево

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

На юге Коми объявили чрезвычайно высокую пожароопасность Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
Машина времени: PG11.ru заглянул на 10 лет назад в прошлое Сыктывкара Читать
сегодня
Сердцеед Куратов и художник Сорокин: подборка интересных фактов из биографий известных жителей Коми Читать
вчера
Тест: разбираетесь ли вы в астрономии? Читать
Посмотреть все
14 мая Коми энергосбытовая компания напоминает, что юрлица могут передавать показания счетчиков онлайн

Новости России и мира

вчера
В Екатеринбурге неизвестный убил троих человек прямо на улице и попал под обстрел силовиков
09 мая
В России предложили сократить рабочую неделю для женщин с детьми
27 апреля
Турцию полностью закрывают до особого разрешения
24 апреля
В России предложили временно освободить граждан от налогов и ЖКХ
24 апреля
Президент объявил нерабочие дни. Юрист объяснил, чем они отличаются от выходных
Посмотреть все

Новости афиши

08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная События Авто Объявления Pro Город Мы ВКонтакте ПДФ-версия газеты Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru