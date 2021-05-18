«Говорят, я должна сама разбираться с УК»: сыктывкарка 11 дней живет без газа

Сыктывкарка рассказала «Про Городу», что ей отключили газ и отказываются включать из-за того, что у УК приостановило договор на обслуживание дома газовиками. Однако у ее соседей газ есть. Мы выяснили подробности странной ситуации.

Евгения Рыбакова живет по адресу: Советская, 16. Как рассказала горожанка, 7 мая у части жильцов отключили газ, в том числе и у нее.

– Задолженностей я не имею. Начала выяснять, что вообще происходит, узнала от соседей, что был проверяющий газовых приборов от организации «Газпром газораспределение Сыктывкар». В моей квартире осмотр не проводили, так как меня не было дома в тот момент. В итоге выяснилось, что отключили стояк в подъезде. У соседей по соседнему стояку газ поступает в рабочем режиме.

Прошло уже больше 10 дней, а газ сыктывкарке так и не включили:

– В моем доме газовая колонка для снабжения жильцов горячей водой и газовая плита. Обращалась в газораспределение, мне сказали, что у меня нет договора и необходимо его заключить. 14 мая я заключила этот договор и написала заявление о подключении газа в мою квартиру. Однако по сей день газ мне не подключен. Газораспределение отправляет меня разбираться со своей управляющей компанией ГЖЭК, а ГЖЭК ссылается на газораспределение. Со слов оператора ГЖЭК они отправляют заявку на подключение газа. Но специалисты газораспределения снова посылают к УК, упоминая лишь, что договор на обслуживание между ними приостановлен. По каким причинам мне не объясняют, но без газа остаюсь я, а не сотрудники указанных выше организаций.

Евгения уверена, что это прямое нарушение ее жилищных прав. Горожанка уже обратилась в прокуратуру с жалобой на газораспределение:

– Рассмотрение всех писем займет немало времени, а ждать и обходиться без газа уже нет никаких сил. Очень прошу помощи!

Если вы сталкивались с подобной проблемой, расскажите в комментариях, как вы смогли ее решить. Может быть, это поможет Екатерине отстоять свои права.

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