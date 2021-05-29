Еле успел: машину министра природы Коми пытались эвакуировать

В Сыктывкаре сотрудники ГИБДД пытались эвакуировать с обочины у академии госслужбы автомобиль. Как утверждает телеграм-канал «Новая Республика», машина, которую припарковали под знаком «Остановка и стоянка запрещена», принадлежит руководителю Минприроды Коми Алексею Кузнецову.

В Сети также приложили фото и видео с процесса эвакуации. На снимке можно заметить, что автомобиль уже подняли в воздух, а рядом с автоинспекторами стоит Кузнецов. Видео, судя по всему, сняли чуть позже - там министр природы Коми уже выходит из машины ГИБДД и направляется в здание министерства, а эвакуатор уезжает пустым.

Чем закончилась история, неизвестно.

Видео «Новой Республики»