Еле успел: машину министра природы Коми пытались эвакуировать

По словам очевидцев, чиновник припарковался под запрещающим знаком
Еле успел: машину министра природы Коми пытались эвакуировать29 мая 2021
Фото с телеграм-канала «Новая Республика»
В Сыктывкаре сотрудники ГИБДД пытались эвакуировать с обочины у академии госслужбы автомобиль. Как утверждает телеграм-канал «Новая Республика», машина, которую припарковали под знаком «Остановка и стоянка запрещена», принадлежит руководителю Минприроды Коми Алексею Кузнецову.
В Сети также приложили фото и видео с процесса эвакуации. На снимке можно заметить, что автомобиль уже подняли в воздух, а рядом с автоинспекторами стоит Кузнецов. Видео, судя по всему, сняли чуть позже - там министр природы Коми уже выходит из машины ГИБДД и направляется в здание министерства, а эвакуатор уезжает пустым.
Чем закончилась история, неизвестно.
Видео «Новой Республики»
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