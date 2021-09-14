Доктор Мясников назвал смертельную ошибку при инсульте

Известный врач и телеведущий Александр Мясников заявил о том, что прием препаратов для снижения давления при инсульте может привести к летальному исходу для пациента. Об этом пишут “РИА Новости”.

По его словам, причиной тромбоза мозговых вен становится высокое давление.

"Вы пытаетесь снизить давление, тем самым просто убиваете человека. Врач имеет право снизить давление не больше, чем на двадцать процентов от исходного, не больше, и то в течение определенного времени", — пояснил Мясников.

По словам эксперта, таким больным ни в коем случае нельзя снижать давление, ведь такие действия могут закончиться летальным исходом.

"Если вопрос, дать лекарство, снизить давление либо ничего не делать, лучше ничего не делать, потому что там как повезет, а тут ты его убьешь. <…> Это просто может плохо кончиться", — подчеркнул врач.

Мясников посоветовал при инсульте в течение трех часов доставить человека в больницу, где ему окажут необходимую помощь.