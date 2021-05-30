Диетолог рассказала, чем опасны «вчерашние» макароны

Какие макароны можно есть даже на ночь, а от каких вообще лучше отказаться, объяснила в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина. Об этом сообщают «РИА Новости».

Макароны макаронам рознь. Все зависит от того, из чего они сделаны. Макароны из твердых сортов пшеницы, где очень высокое количество белка, сравнимы даже с молочными продуктами или с некоторыми сортами мяса. Какие еще макароны полезны, рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина.

- Полезны макароны, которые делаются из гречки, макароны из сои – фунчоза, стеклянная рисовая лапша. Модными в последнее время становятся макароны из отрубной муки, так как нам нужны не столько калории, но нужны витамины и полезные вещества, которые содержатся в зерне, – сказала диетолог в интервью радио Sputnik.

Если у человека нет ожирения или нарушений обмена веществ, ему рекомендуется включать макаронные изделия в свой рацион, отметила Марият Мухина. Но при этом нужно помнить, что макароны из мягких сортов пшеницы лучше есть только в первой половине дня, чтобы было время потратить полученную энергию. А вот изделия из твердой пшеницы, напротив, вечером есть можно и даже нужно – они помогают уснуть.

- Макаронами из твердых сортов пшеницы целесообразно ужинать, особенно если у человека нарушен сон, потому что аминокислоты, содержащиеся в них, способствуют синтезу нейромедиаторов, происходит седативное воздействие на нервную систему. Есть макароны на ночь рекомендуется также из-за того, что они содержат марганец, он воздействует на центральную нервную систему, усиливает сонливость", – объяснила Марият Мухина.

По ее словам, существуют даже диеты для похудения на макаронах из твердых сортов пшеницы. Однако при этом, конечно, не нужно сдабривать макаронные изделия жирными соусами, которые могут увеличить калорийность блюда в три раза, предостерегла врач.

Диетолог посоветовала всегда есть только свежие макароны, а не "вчерашние", которые были приготовлены, охлаждены и потом снова нагреты.