Детский омбудсмен выступила за пожизненное наказание для педофилов

Детский омбудсмен выступила за пожизненное наказание для педофилов08 сентября 2021
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Такое предложение прозвучало после недавней трагедии на Кузбассе
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выступила за пожизненное наказание педофилов. Детский омбудсмен сделала такое заявление, когда комментировала убийство двух девочек в Кузбассе, пишет tass.ru.
"Мы настойчиво из года в год бьемся за ужесточение наказания за преступления против половой неприкосновенности детей <…> С 2018 года в Государственной думе на рассмотрении находится законопроект, он предусматривает пожизненное наказание для педофилов и другие меры, которые должны повысить защищенность детей. Мы участвовали в разработке документа, получили поддержку многих ведомств. Какие еще аргументы нужно привести? Одно странно: с кем же мы боремся все эти годы? Для кого еще не понятно, зачем этот документ?" - сказала она.
Также омбудсмен напомнила, что по поручению президента РФ Владимира Путина сейчас на стадии разработки находится федеральная стратегия комплексной безопасности детства, в которой будут рассматриваться опасные ситуации.
"В стратегии будет предусмотрено и обучение детей безопасному поведению, что делать, если к ним обратился незнакомец", - отметила Кузнецова.
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08 сентября 2021, 09:20
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