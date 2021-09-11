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Чудесный день для одних знаков и сложный для вторых: гороскоп на 12 сентября

Чудесный день для одних знаков и сложный для вторых: гороскоп на 12 сентября

11 сентября 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
Чудесный день для одних знаков и сложный для вторых: гороскоп на 12 сентября Фото с сайта pixabay.com
Узнайте, что приготовили вам звезды

Овен

День благоприятен для покупок одежды и обуви, ваш выбор будет удачен. Благоприятно покупать и ювелирные изделия, мебель, предметы интерьера. Не злоупотребляйте сладким, чтобы это не отразилось на фигуре.

Телец

Сегодня алкоголь очень опасен для вас, как и любые химические вещества, краски. Даже косметика может действовать на вас по-особенному. В еде тоже следует соблюдать ограничения. Могут навредить деликатесы, тяжелая пища.

Близнецы

Старайтесь проявлять хорошие манеры, быть вежливыми и деликатными, сдерживать негативные эмоции в общении. В противном случае вы можете нажить себе серьезного врага. Следует обратить внимание на свое питание, так как слишком тяжелая пища может оказать негативное влияние на пищеварительную систему. Могут снова появиться в вашей жизни старые друзья и знакомые.

Рак

Найти гармонию в человеческих отношениях сегодня можно легко. Проявите такт и дружелюбие, улыбнитесь, и вам откроются любые двери и сердца. Проявление грубости и агрессивности сегодня будет иметь эффект бумеранга. Помиритесь с теми, с кем находитесь в ссоре.

Лев

Не стоит резко менять свое мнение о людях, менять свои принципы. Возможно осложнение в отношениях с противоположным полом из-за непонимания. Может проявиться леность, вы можете попасть в плен своих фантазий.

Дева

Чудесный день для ухода за ногами и покупки обуви. Сегодня у вас будет прилив сексуальной энергии, поэтому не удивляйтесь, если к вам будут проявлять повышенный интерес представители противоположного пола.

Весы

Чудесный день для бракосочетания, для предложения руки и сердца, зачатия. Очень благоприятный день для любых начинаний. Может свершиться то, о чем вы так долго мечтали. Возможен флирт.

Скорпион

Ваша сексуальная энергия будет на подъеме, используйте этот день для романтических встреч и ужина при свечах, для объяснения в любви. День хорош для ухода за волосами.

Стрелец

Жизненный потенциал на высоком уровне, однако из-за противоречивых тенденций дня и вашей внутренней нестабильности удача в любой момент может отвернуться. Необдуманные решения или импульсивные поступки приведут к непредсказуемым результатам. Мужчинам-Стрельцам не следует искать любовных приключений или новых знакомств – ваши таланты не будут оценены по достоинству. Женщины-Стрельцы рискуют впасть в крайность или принять желаемое за действительное. Звезды советуют разобраться в своих чувствах.

Козерог

Хороший день для супружеских отношений, новых знакомств, целительства, общения с меньшими братьями. У женщин-Козерогов появится возможность найти новых друзей или покровителей, проявить все свои способности и таланты. Мужчины-Козероги должны умерить свои аппетиты в отношениях с женщинами и отказаться от экстравагантных поступков.

Водолей

Благоприятный день для встреч с любимым человеком, романтических знакомств, интимных отношений. Все будет располагать к проявлению ваших талантов и способностей. Смелость и решительность в поступках принесут весомые результаты.

Рыбы

Скорее всего вам посчастливится решить некоторые проблемы в личной жизни. Твердость характера и некоторая безапелляционность решений приведут в порядок чувства и помогут избавиться от тягостных контактов.

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