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В Коми женщина заключила фиктивный брак с чужестранцем за 25 тысяч рублей

В Коми женщина заключила фиктивный брак с чужестранцем за 25 тысяч рублейФото "Про Город Сыктывкар"

Жительница Воркуты заключила фиктивный брак с гражданином Азербайджана за 25 тысяч рублей. Прокуратура Заполярья выяснила, что брак между двумя людьми незаконный. 

Как стало известно, в 2018 году работодатель воркутинки предложил заключить фиктивный брак с гражданином другой страны, чтобы затем ее фиктивный муж смог получить временное проживание в России. Жительница Заполярья согласилась на такой шаг за скромную сумму — 25 тысяч рублей. 

В ноябре 2018 года воркутинка и гражданин Азербайджана официально поженились в ЗАГСе Воркуты. Женщине выплатили обещанные 25 тысяч рублей. 

Также стало известно, что новоиспеченные супруги ни дня не прожили вместе и не вели совместное хозяйство. 

В семейном кодексе РФ говорится, что брак признается недействительным, если супруги поженились без намерения создать семью. 

Прокуратура Воркуты обратилась в суд с иском о признании недействительным брак между жительницей Заполярья и чужестранцем. Суд удовлетворил все требования. 

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