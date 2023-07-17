В Коми женщина заключила фиктивный брак с чужестранцем за 25 тысяч рублей

Жительница Воркуты заключила фиктивный брак с гражданином Азербайджана за 25 тысяч рублей. Прокуратура Заполярья выяснила, что брак между двумя людьми незаконный. Как стало известно, в 2018 году работодатель воркутинки предложил заключить фиктивный брак с гражданином другой страны, чтобы затем ее фиктивный муж смог получить временное проживание в России. Жительница Заполярья согласилась на такой шаг за скромную сумму — 25 тысяч рублей.

В ноябре 2018 года воркутинка и гражданин Азербайджана официально поженились в ЗАГСе Воркуты. Женщине выплатили обещанные 25 тысяч рублей.

Также стало известно, что новоиспеченные супруги ни дня не прожили вместе и не вели совместное хозяйство.

В семейном кодексе РФ говорится, что брак признается недействительным, если супруги поженились без намерения создать семью.