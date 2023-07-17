В Коми женщина заключила фиктивный брак с чужестранцем за 25 тысяч рублей
- 18:00 17 июля
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- Олег Помидоров
Жительница Воркуты заключила фиктивный брак с гражданином Азербайджана за 25 тысяч рублей. Прокуратура Заполярья выяснила, что брак между двумя людьми незаконный.
Как стало известно, в 2018 году работодатель воркутинки предложил заключить фиктивный брак с гражданином другой страны, чтобы затем ее фиктивный муж смог получить временное проживание в России. Жительница Заполярья согласилась на такой шаг за скромную сумму — 25 тысяч рублей.
В ноябре 2018 года воркутинка и гражданин Азербайджана официально поженились в ЗАГСе Воркуты. Женщине выплатили обещанные 25 тысяч рублей.
Также стало известно, что новоиспеченные супруги ни дня не прожили вместе и не вели совместное хозяйство.
В семейном кодексе РФ говорится, что брак признается недействительным, если супруги поженились без намерения создать семью.
Прокуратура Воркуты обратилась в суд с иском о признании недействительным брак между жительницей Заполярья и чужестранцем. Суд удовлетворил все требования.
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