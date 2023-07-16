Гостями нового эфира “Вечерний ПроГород” станет рок-группа из Сыктывкара

16 июля в 19:00 в группе портала “Про Город Сыктывкар” состоится новый прямой эфир проекта “Вечерний ПроГород”. В новом выпуске гостями музыкального шоу станет русская рок-группа “Жертвы Научной Фантастики”. Музыканты Тихон Макаров, Сергей Уляшев, Иван Кирушев, Антон Шишов и Евгений Кузьминов в течение часа будут отвечать на вопросы ведущих проекта и зрителей трансляции, а также в прямом эфире исполнять песни собственного сочинения.

Соведущим Никиты Чернова в этом выпуске станет известный в Республике Коми диджей Данил Сидоров, выступающий в клубах Сыктывкара под псевдонимом “Hokkan”.

Во время эфира зрители могут оставлять свои вопросы в комментариях, лучшие из которых будут заданы гостям вечера.