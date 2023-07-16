За сутки в Коми произошли три пожара
- 13:00 16 июля
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- Олег Помидоров
Как рассказали в МЧС по Коми, за последние 24 часа в регионе произошли три крупных пожара.
Первый пожар произошел 15 июля в районе 16 часов дня. Информация о возгорании частного дома в селе Межег Усть-Вымского района появилась у спасателей в 16:15, после чего пожарные сразу направились к месту возгорания. В 16:58 пожар был ликвидирован. В результате действия природной стихии повредился дом на площади в 15 квадратных метров. Люди в этом происшествии не пострадали.
В Сосногорске в то же самое время происходил пожар другого частного дома. Прибывшим спасателям удалось ликвидировать пожар только к 19:50. Общая площадь возгорания составила 75 квадратных метра.
Последний пожар случился в ночь с 15 на 16 июля в Сыктывдинском районе. Там загорелась хозяйственная постройка. Через десять минут после появившейся информации о пожаре, спасатели уже были на месте и предпринимали все действия для скорой ликвидации. Общая площадь пожара составила восемь квадратных метров.
Во всех случаях причины пожара сейчас устанавливаются сотрудника Госпожнадзора.
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