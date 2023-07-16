За сутки в Коми произошли три пожара

Как рассказали в МЧС по Коми, за последние 24 часа в регионе произошли три крупных пожара.

Первый пожар произошел 15 июля в районе 16 часов дня. Информация о возгорании частного дома в селе Межег Усть-Вымского района появилась у спасателей в 16:15, после чего пожарные сразу направились к месту возгорания. В 16:58 пожар был ликвидирован. В результате действия природной стихии повредился дом на площади в 15 квадратных метров. Люди в этом происшествии не пострадали.