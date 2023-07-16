В Коми мотоциклист врезался в иномарку

Житель Коми на трассе под Ухтой, находясь за рулем мотоцикла, въехал в иномарку. Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, 15 июля в районе 14:22 на трассе под Ухтой произошла автоавария.

Водитель мотоцикла “Судзуки”, 1970 года рождения, выехал на полосу встречного движения и врезался в “Рено”.

В ходе аварии пострадал мотоциклист. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму и сотрясение. Также мужчина получил ушиб грудной клетки и рваную рану голени. Госпитализация ему не потребовалась. Мотоциклист управляет транспортом с 1989 года.

В Сыктывкаре в этот же день произошла еще одна авария связанная с выездом на встречную полосу. Мужчина 1986 года рождения управляя “Хендаем” на 29 километре дороги “Обход Сыктывкара” не справился с управлением, после чего выехал на встречную полосу и съехал в кювет, где впоследствии он опрокинулся.