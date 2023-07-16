В Коми мотоциклист врезался в иномарку
- 12:00 16 июля
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- Олег Помидоров
Житель Коми на трассе под Ухтой, находясь за рулем мотоцикла, въехал в иномарку.
Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, 15 июля в районе 14:22 на трассе под Ухтой произошла автоавария.
Водитель мотоцикла “Судзуки”, 1970 года рождения, выехал на полосу встречного движения и врезался в “Рено”.
В ходе аварии пострадал мотоциклист. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму и сотрясение. Также мужчина получил ушиб грудной клетки и рваную рану голени. Госпитализация ему не потребовалась. Мотоциклист управляет транспортом с 1989 года.
В Сыктывкаре в этот же день произошла еще одна авария связанная с выездом на встречную полосу. Мужчина 1986 года рождения управляя “Хендаем” на 29 километре дороги “Обход Сыктывкара” не справился с управлением, после чего выехал на встречную полосу и съехал в кювет, где впоследствии он опрокинулся.
В ходе аварии пострадал пассажир 1973 года рождения. У женщины черепно-мозговая травма, сотрясение, а также перелом и рана запястья. Ей потребовалась госпитализация.
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