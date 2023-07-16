Житель Коми стал чемпионом в международных гонках

Житель Усть-Цильмы Антон Мельников победил в международном ралли “Шелковый путь”. 6 июля был дан старт автогонкам. Маршрут ралли проходил через Казань, Оренбург и Москву. В общей сложности спортсменам нужно было преодолеть 13 российских регионов. Километраж всей трассы составил 5,2 тысячи километров дороги, а преодолеть положенный путь можно было за девять дней.

Победителей международного ралли стал Антон Мельников. Он приехал на автомобиле “Тойота” в составе команды “Подмосковье”. Победу спортсмен одержал среди серийных внедорожников зачета Т2.