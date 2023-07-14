В Сыктывкаре задержали мужчину, который изготавливал и продавал наркотики

Как выяснило следствие, с сентября 2022 года по январь 2023 года горожанин состоял в организованной преступной группе. Мужчина выполнял задачи химика и закладчика. Сыктывкарец изготавливал наркотики, а затем размещал свертки с дурманящим порошком в “тайники”. Жителя столицы Коми задержали 20 января. На даче обвиняемого нашли сырье, из которого можно было изготовить почти четыре килограмма наркотического порошка. У мужчины изъяли все запрещенные препараты, которые он хранил для личного употребления.