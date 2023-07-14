В Сыктывкаре задержали мужчину, который изготавливал и продавал наркотики
- 21:30 14 июля
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- Олег Помидоров
Сыктывкарец планировал приготовить четыре килограмма запрещенных наркотических веществ. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Республики Коми.
35-летнего жителя Сыктывкара обвиняют в приготовлении наркотиков и их сбыте.
Как выяснило следствие, с сентября 2022 года по январь 2023 года горожанин состоял в организованной преступной группе. Мужчина выполнял задачи химика и закладчика. Сыктывкарец изготавливал наркотики, а затем размещал свертки с дурманящим порошком в “тайники”. Жителя столицы Коми задержали 20 января. На даче обвиняемого нашли сырье, из которого можно было изготовить почти четыре килограмма наркотического порошка. У мужчины изъяли все запрещенные препараты, которые он хранил для личного употребления.
Уголовное дело против жителя Сыктывкара направили в суд.
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