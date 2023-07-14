Архангельские полицейские нашли потерявшегося жителя Коми и отправили его домой

Житель Усть-Кулома уехал на заработки в Москву, но в итоге отстал от поезда и потерялся в Архангельской области.

Как рассказали в МВД, 26 июня 2023 года, в полицейский участок села Коноша, что в Архангельской области, поступил вызов от мужчины, который в тот момент ехал на машине из Вельска. Водитель рассказал правоохранителям, что в 50 километрах от поселка нашел на обочине сумку с личными документами, телефоном и мужскими вещами. При этом поблизости не было владельца этой сумки.