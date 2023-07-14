Архангельские полицейские нашли потерявшегося жителя Коми и отправили его домой
- 19:30 14 июля
- 0+
- Олег Помидоров
Житель Усть-Кулома уехал на заработки в Москву, но в итоге отстал от поезда и потерялся в Архангельской области.
Как рассказали в МВД, 26 июня 2023 года, в полицейский участок села Коноша, что в Архангельской области, поступил вызов от мужчины, который в тот момент ехал на машине из Вельска. Водитель рассказал правоохранителям, что в 50 километрах от поселка нашел на обочине сумку с личными документами, телефоном и мужскими вещами. При этом поблизости не было владельца этой сумки.
Мужчина привез находку в полицию, где сотрудники органов уже смогли установить, что вещи принадлежат одному из жителей Республики Коми.
Позднее, правоохранители связались с семьей пропавшего мужчины через его мобильный телефон. Родственники сообщили, что он уехал из Усть-Кулома в Москву на заработки. Также, родственники не смогли объяснить, что делают вещи мужчины в Коноше.
Позвонив на последний номер телефона, который набирали с этого мобильного устройства, правоохранители связались с попутчиком этого мужчина. Выяснилось, что они оба отстали от поезда, после одной из остановок. Затем мужчины дошли до реки Вель, где они попрощались.
Эта информация помогла правоохранителям сузить круг поисков и в ходе обследования территории вблизи дачных поселков около этой реки, правоохранители смогли найти потерявшегося жителя Коми. Мужчину сразу доставили в отдел полиции, где сотрудники убедились, что ему не нужна медицинская помощь и вернули все вещи.
Также правоохранители помогли мужчине связаться с семьей и приобрести билет на поезд.
...