Стоимость ущерба от аварии на нефтепроводе в Коми составила 25 миллионов рублей
- 18:30 14 июля
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- Олег Помидоров
Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Екатерина Киселевич сообщила как проходит ликвидация последствий нефтеразлива под Усинском.
Сейчас над ликвидацией аварии работают 78 человек. Также в ходе работ используется 20 единиц техники. В перечень ликвидационных работ входит сбор пленки, которая образуется из-за промывки береговой линии, откачка воды с пленкой нефтепродуктов, срезка растительности в мазуте и распыление сорбента.
Общая площадь территории, которую уже очистили специалисты, составила 1,5 тысячи квадратных метров. А объем нефтезагрязненного грунта составил 7,95 кубометра.
Также, 14 июля специалисты провели обследование акватории реки Колва от третьего моста до места аварии, в ходе которой они не обнаружили нефтепродукты.
Ущерб, который был нанесен компанией “Нобель Ойл” природе, составил 25 миллионов рублей. Ликвидация последствий аварии завершится 27 июля.
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