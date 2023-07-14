Стоимость ущерба от аварии на нефтепроводе в Коми составила 25 миллионов рублей

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Екатерина Киселевич сообщила как проходит ликвидация последствий нефтеразлива под Усинском.

Сейчас над ликвидацией аварии работают 78 человек. Также в ходе работ используется 20 единиц техники. В перечень ликвидационных работ входит сбор пленки, которая образуется из-за промывки береговой линии, откачка воды с пленкой нефтепродуктов, срезка растительности в мазуте и распыление сорбента.