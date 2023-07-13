Жители Коми заработали более 600 тысяч рублей за сдачу оружия

Региональное управление Росгвардии поделилось статистикой о выплатах жителям республики за сданное оружие и боеприпасы. Ведомство подвело итоги работы за первое полугодие 2023 года в рамках приемки незаконно хранящегося оружия и боеприпасов у жителей Республики Коми.

За первые шесть месяцев 2023 года жители Коми добровольно сдали в региональные подразделения Росгвардии 92 единицы оружия. Среди этого количество было 83 единицы гладкоствольного оружия. Огнестрельного оружия были две единицы. Газового оружия – 6. Также был один самодельный обрез.