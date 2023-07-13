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Жители Коми заработали более 600 тысяч рублей за сдачу оружия

Жители Коми заработали более 600 тысяч рублей за сдачу оружияФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Региональное управление Росгвардии поделилось статистикой о выплатах жителям республики за сданное оружие и боеприпасы.

Ведомство подвело итоги работы за первое полугодие 2023 года в рамках приемки незаконно хранящегося оружия и боеприпасов у жителей Республики Коми.

За первые шесть месяцев 2023 года жители Коми добровольно сдали в региональные подразделения Росгвардии 92 единицы оружия. Среди этого количество было 83 единицы гладкоствольного оружия. Огнестрельного оружия были две единицы. Газового оружия – 6. Также был один самодельный обрез.

Помимо этого, жители региона сдали 57 частей к оружию, а также 542 патрона и 7,2 килограммов пороха. Общая сумма денег, которую выплатили населению в рамках добровольной сдачи оружия и боеприпасов составила более 600 тысяч рублей.

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