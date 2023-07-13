В Коми подорожала гречка, но стали дешевле макароны

В Коми за неделю подорожала гречка почти на семь процентов. О таких изменениях в ценовой категории сообщает Комистат.

За семь дней в республике выросли цены на 4,9% на мясные консервы для детского питания, также подорожала на 3,9% соль, а на 2,5% — черный чай. Мясо курицы стало дороже на 2%, творог, масло, колбасы и яйца — на 1,9%.