В Коми подорожала гречка, но стали дешевле макароны
- 21:00 13 июля
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- Олег Помидоров
Фото "Про Город Сыктывкар"
В Коми за неделю подорожала гречка почти на семь процентов. О таких изменениях в ценовой категории сообщает Комистат.
За семь дней в республике выросли цены на 4,9% на мясные консервы для детского питания, также подорожала на 3,9% соль, а на 2,5% — черный чай. Мясо курицы стало дороже на 2%, творог, масло, колбасы и яйца — на 1,9%.
Также снизились цены на муку и сыры на 3-4%. Подешевели макаронные изделия, говядина и молоко на 1,1-1,9%.
Отметим, что овощи и фрукты также подорожали: белокочанная капуста стоит дороже, чем на прошлой неделе на 15,9%, помидоры — на 6%, свекла, морковь, огурцы стали дороже на 2%. Однако, снизились цены на бананы — 8%, картофель — на 6%, лук — на 4,8%.
Цены на бензин и дизельное топливо остается неизменным.
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