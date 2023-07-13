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Житель Коми жесткого убил своего родственника во время пьяной драки

Житель Коми жесткого убил своего родственника во время пьяной дракиФото "Про Город Сыктывкар"

53-летний житель Республики Коми жестоко убил 61-летнего родственника. Мужчине выдвинули приговор. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета по региону. 

Инцидент случился в ноябре 2022 года в поселке Мылва Троицко-Печорского района. Двое мужчин вместе выпивали и в какой-то момент начался конфликт, которая переросла в поножовщину. 

Как сообщили в ведомстве, подсудимый ударил ножом своего собутыльника два раза, после чего стал избивать его руками и ногами по разным частям тела. 

61-летний мужчина скончался до приезда скорой медицинской помощи от полученных ран. 

Суд приговорил жителя Троицко-Печорского района к шести годом лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. 

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