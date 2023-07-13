Житель Коми жесткого убил своего родственника во время пьяной драки

53-летний житель Республики Коми жестоко убил 61-летнего родственника. Мужчине выдвинули приговор. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета по региону. Инцидент случился в ноябре 2022 года в поселке Мылва Троицко-Печорского района. Двое мужчин вместе выпивали и в какой-то момент начался конфликт, которая переросла в поножовщину.

Как сообщили в ведомстве, подсудимый ударил ножом своего собутыльника два раза, после чего стал избивать его руками и ногами по разным частям тела.

61-летний мужчина скончался до приезда скорой медицинской помощи от полученных ран.